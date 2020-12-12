Хто в Україні заробляє від 50 тисяч: названо найбільш високооплачувані вакансії

В Україні середню зарплату від 50 тис. грн заробляють програмісти й веброзробники. До того ж найбільше отримують розробники, які володіють мовою програмування С++.

Про це йдеться в даних статистики кадрового порталу work.ua. Водночас середня зарплата в Україні становить 12,5 тис. грн. Зазначимо, програмісти в Україні можуть працювати як на місцеву, так і на міжнародну компанію. В результаті їхні заробітні плати прив'язані до світового ринку.

Хто заробляє найбільше:

C++ developer – 62500 грн

Java developer – 57500 грн

DevOps engineer – 55000 грн

Net-програміст – 52500 грн

Game developer – 50000 грн

Team leader – 50000 грн

Mobile developer – 49000 грн

Python-програміст – 45000 грн

SQL-програміст – 45000 грн

IOS developer – 40500 грн

Відзначимо, Україну накрила друга хвиля безробіття через ведення карантину вихідного дня. Насамперед роботи можуть позбутися ті, хто працює у сфері готельно-ресторанного бізнесу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.