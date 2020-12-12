Хто в Україні заробляє від 50 тисяч: названо найбільш високооплачувані вакансії

Олександр Литвин Особисті фінанси 14:43, 12.12.2020 Оновлено: 15:16, 12.12.2020

В Україні середню зарплату від 50 тис. грн заробляють програмісти й веброзробники. До того ж найбільше отримують розробники, які володіють мовою програмування С++.

Про це йдеться в даних статистики кадрового порталу work.ua. Водночас середня зарплата в Україні становить 12,5 тис. грн. Зазначимо, програмісти в Україні можуть працювати як на місцеву, так і на міжнародну компанію. В результаті їхні заробітні плати прив'язані до світового ринку.

Хто заробляє найбільше:

  • C++ developer – 62500 грн

  • Java developer – 57500 грн

  • DevOps engineer – 55000 грн

  • Net-програміст – 52500 грн

  • Game developer – 50000 грн

  • Team leader – 50000 грн

  • Mobile developer – 49000 грн

  • Python-програміст – 45000 грн

  • SQL-програміст – 45000 грн

  • IOS developer – 40500 грн

Відзначимо, Україну накрила друга хвиля безробіття через ведення карантину вихідного дня. Насамперед роботи можуть позбутися ті, хто працює у сфері готельно-ресторанного бізнесу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.

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Економіка Особисті фінанси

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