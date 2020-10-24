Хто в Україні заробляє від 50 тисяч: названо найвисокооплачуваніші вакансії

В Україні за останній місяць список найвисокооплачуваніших вакансій посіла одна сфера – IT. Програмісти можуть розраховувати на дохід понад 62 тис. грн за місяць.

Про це йдеться в даних статистики одного з найбільших кадрових порталів. Так, якщо в попередні місяці у списку вакансій із високими зарплатами також з'являлися і менеджери в різних сферах, зараз же абсолютно всі пропозиції для програмістів.

Найвисокооплачуваніші професії:

C++ програміст – 62500 грн;

Java developer – 54000 грн;

DevOps engineer – 54000 грн;

Net developer – 50000 грн;

Python-програміст – 50000 грн;

Team leader – 50000 грн;

Magento developer – 49000 грн;

Веб-аналітик – 43000 грн;

IOS developer – 40000 грн;

C# Developer – 40000 грн.

Нагадаємо, згідно з оцінками Міністерства розвитку економіки, наступного року українці в середньому зароблятимуть на 12,1% більше. Тут важливо зазначити, що це далеко не означає, що ми станемо багатшими: частину підвищеної зарплати з'їсть інфляція. У 2022-му в середньому плата збільшиться на 6%, а у 2023-му – ще на 5,1%.

Як зростатимуть середні зарплати:

у 2021-му – 13 632 грн;

у 2022-му – 15 414 грн;

у 2023-му – 17 169 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.