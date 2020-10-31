Хто в Україні заробляє від 25 тисяч: названо найпопулярніші вакансії
В Україні серед найбільш високооплачуваних популярних професій за підсумками жовтня (без урахування сфери IT) опинились менеджери з продажу, водії таксі і агенти з нерухомості.
Таку статистику на прохання OBOZREVATEL надали аналітики Jooble. Відзначимо, серед великих міст найнижча середня зарплата серед популярних вакансій в Запоріжжі. Там же є найбільш високооплачувана вакансія водія (30 тис. грн).
Київ
Менеджер з продажу – 25000 грн
Вантажник – 12600 грн
Охоронець – 9900 грн
Продавець-консультант – 11000 грн
Фасувальник – 12000 грн
Майстер манікюру – 12500 грн
Швачка – 17000 грн
Комірник – 9000 грн
Водій таксі – 25000 грн
Водій – 13500 грн
Офіціант – 11000 грн
Харків
Комплектувальник – 11000 грн
Агент з нерухомості – 35000 грн
Електрик – 14000 грн
Двірник – 5500 грн
Продавець – 11000 грн
Майстер манікюру і педикюру – 15000 грн
Зварювальник – 20000 грн
Адміністратор – 8500 грн
Комірник – 8000 грн
Токар – 10000 грн
Одеса
Менеджер по роботі з клієнтами – 20000 грн
Підсобний робітник – 18500 грн
Продавець – 12150 грн
Прибиральниця – 7350 грн
Ріелтор – 29000 грн
Оператор кол-центру – 7500 грн
Касир – 11150 грн
Менеджер з туризму – 25000 грн
Ріелтор-консультант – 29000 грн
Менеджер з продажу нерухомості – 29500 грн
Дніпро
Автослюсар – 20000 грн
Оператор Call-центру – 6250 грн
Торговий представник – 14500 грн
Маркетолог – 14500 грн
Експедитор – 13000 грн
Вихователь – 12500 грн
Землевпорядник – 18000 грн
Регіональний менеджер з продажу – 22500 грн
Кравчиня – 12500 грн
Електромонтер – 12500 грн
Львів
Промоутер – 10500 грн
Таємний покупець – 5000 грн
Викладач/репетитор англійської мови – 17000 грн
Супервайзер мерчендайзерів – 15500 грн
Оператор call-центру – 12500 грн
Складальник меблі – 21500 грн
Майстер манікюру і педикюру – 8500 грн
Охоронець на вахту – 10000 грн
Головний бухгалтер – 15500 грн
Агроном – 15000 грн
Запоріжжя
Диспетчер на дому – 12500 грн
Різнороб – 10350 грн
Бухгалтер – 7000 грн
Кондитер – 9500 грн
Пекар – 9500 грн
Логіст – 15000 грн
Супервайзер мерчандайзерів – 13500 грн
Диспетчер-логіст віддалено – 7500 грн
Менеджер з продажу – 19500 грн
Водій категорії Е – 30000 грн
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.
В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.