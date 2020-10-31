Хто в Україні заробляє від 25 тисяч: названо найпопулярніші вакансії

В Україні серед найбільш високооплачуваних популярних професій за підсумками жовтня (без урахування сфери IT) опинились менеджери з продажу, водії таксі і агенти з нерухомості.

Таку статистику на прохання OBOZREVATEL надали аналітики Jooble. Відзначимо, серед великих міст найнижча середня зарплата серед популярних вакансій в Запоріжжі. Там же є найбільш високооплачувана вакансія водія (30 тис. грн).

Київ

Менеджер з продажу – 25000 грн

Вантажник – 12600 грн

Охоронець – 9900 грн

Продавець-консультант – 11000 грн

Фасувальник – 12000 грн

Майстер манікюру – 12500 грн

Швачка – 17000 грн

Комірник – 9000 грн

Водій таксі – 25000 грн

Водій – 13500 грн

Офіціант – 11000 грн

Харків

Комплектувальник – 11000 грн

Агент з нерухомості – 35000 грн

Електрик – 14000 грн

Двірник – 5500 грн

Продавець – 11000 грн

Майстер манікюру і педикюру – 15000 грн

Зварювальник – 20000 грн

Адміністратор – 8500 грн

Комірник – 8000 грн

Токар – 10000 грн

Одеса

Менеджер по роботі з клієнтами – 20000 грн

Підсобний робітник – 18500 грн

Продавець – 12150 грн

Прибиральниця – 7350 грн

Ріелтор – 29000 грн

Оператор кол-центру – 7500 грн

Касир – 11150 грн

Менеджер з туризму – 25000 грн

Ріелтор-консультант – 29000 грн

Менеджер з продажу нерухомості – 29500 грн

Дніпро

Автослюсар – 20000 грн

Оператор Call-центру – 6250 грн

Торговий представник – 14500 грн

Маркетолог – 14500 грн

Експедитор – 13000 грн

Вихователь – 12500 грн

Землевпорядник – 18000 грн

Регіональний менеджер з продажу – 22500 грн

Кравчиня – 12500 грн

Електромонтер – 12500 грн

Львів

Промоутер – 10500 грн

Таємний покупець – 5000 грн

Викладач/репетитор англійської мови – 17000 грн

Супервайзер мерчендайзерів – 15500 грн

Оператор call-центру – 12500 грн

Складальник меблі – 21500 грн

Майстер манікюру і педикюру – 8500 грн

Охоронець на вахту – 10000 грн

Головний бухгалтер – 15500 грн

Агроном – 15000 грн

Запоріжжя

Диспетчер на дому – 12500 грн

Різнороб – 10350 грн

Бухгалтер – 7000 грн

Кондитер – 9500 грн

Пекар – 9500 грн

Логіст – 15000 грн

Супервайзер мерчандайзерів – 13500 грн

Диспетчер-логіст віддалено – 7500 грн

Менеджер з продажу – 19500 грн

Водій категорії Е – 30000 грн

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.