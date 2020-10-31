Хто в Україні заробляє від 25 тисяч: названо найпопулярніші вакансії

Олександр Литвин
Олександр Литвин
Особисті фінанси
1,0 т.

  • Де в Україні платять більше

  • Кого шукають у регіонах

  • Хто заробляє близько 30 тисяч

Робота для українців

В Україні серед найбільш високооплачуваних популярних професій за підсумками жовтня (без урахування сфери IT) опинились менеджери з продажу, водії таксі і агенти з нерухомості.

Таку статистику на прохання OBOZREVATEL надали аналітики Jooble. Відзначимо, серед великих міст найнижча середня зарплата серед популярних вакансій в Запоріжжі. Там же є найбільш високооплачувана вакансія водія (30 тис. грн).

Київ

  • Менеджер з продажу – 25000 грн

  • Вантажник – 12600 грн

  • Охоронець – 9900 грн

  • Продавець-консультант – 11000 грн

  • Фасувальник – 12000 грн

  • Майстер манікюру – 12500 грн

  • Швачка – 17000 грн

  • Комірник – 9000 грн

  • Водій таксі – 25000 грн

  • Водій – 13500 грн

  • Офіціант – 11000 грн

Харків

  • Комплектувальник – 11000 грн

  • Агент з нерухомості – 35000 грн

  • Електрик – 14000 грн

  • Двірник – 5500 грн

  • Продавець – 11000 грн

  • Майстер манікюру і педикюру – 15000 грн

  • Зварювальник – 20000 грн

  • Адміністратор – 8500 грн

  • Комірник – 8000 грн

  • Токар – 10000 грн

Одеса

  • Менеджер по роботі з клієнтами – 20000 грн

  • Підсобний робітник – 18500 грн

  • Продавець – 12150 грн

  • Прибиральниця – 7350 грн

  • Ріелтор – 29000 грн

  • Оператор кол-центру – 7500 грн

  • Касир – 11150 грн

  • Менеджер з туризму – 25000 грн

  • Ріелтор-консультант – 29000 грн

  • Менеджер з продажу нерухомості – 29500 грн

Дніпро

  • Автослюсар – 20000 грн

  • Оператор Call-центру – 6250 грн

  • Торговий представник – 14500 грн

  • Маркетолог – 14500 грн

  • Експедитор – 13000 грн

  • Вихователь – 12500 грн

  • Землевпорядник – 18000 грн

  • Регіональний менеджер з продажу – 22500 грн

  • Кравчиня – 12500 грн

  • Електромонтер – 12500 грн

Львів

  • Промоутер – 10500 грн

  • Таємний покупець – 5000 грн

  • Викладач/репетитор англійської мови – 17000 грн

  • Супервайзер мерчендайзерів – 15500 грн

  • Оператор call-центру – 12500 грн

  • Складальник меблі – 21500 грн

  • Майстер манікюру і педикюру – 8500 грн

  • Охоронець на вахту – 10000 грн

  • Головний бухгалтер – 15500 грн

  • Агроном – 15000 грн

Запоріжжя

  • Диспетчер на дому – 12500 грн

  • Різнороб – 10350 грн

  • Бухгалтер – 7000 грн

  • Кондитер – 9500 грн

  • Пекар – 9500 грн

  • Логіст – 15000 грн

  • Супервайзер мерчандайзерів – 13500 грн

  • Диспетчер-логіст віддалено – 7500 грн

  • Менеджер з продажу – 19500 грн

  • Водій категорії Е – 30000 грн

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.

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