Хто в Україні заробляє від 20 тисяч: найбільш затребувані вакансії
В Україні середня зарплата становить 12,9 тис. грн. Водночас серед популярних вакансій – менеджери з продажу й директори підприємств, які заробляють найбільше.
Про це йдеться в даних статистики work.ua. Зокрема, серед популярних вакансій найменше заробляють касири (усього 9,5 тис. грн). Найвища середня зарплата серед міст – у Києві (15 тис. грн).
Які зарплати платять українцям:
Менеджер з продажу – 17 500 грн;
Продавець-консультант – 10 000 грн;
Водій – 15 000 грн;
Бухгалтер – 12 500 грн;
Адміністратор – 10 500 грн;
Кухар – 12 000 грн;
Вантажник – 10 000 грн;
Директор – 20 000 грн;
Менеджер із роботи з клієнтами – 15 000 грн;
Касир – 9 500 грн.
Нагадаємо, згідно з оцінками Міністерства розвитку економіки, наступного року українці в середньому зароблятимуть на 12,1% більше. Тут важливо зазначити, що це далеко не означає, що ми станемо багатшими: частину підвищеної зарплати з'їсть інфляція. У 2022-му в середньому вона збільшиться на 6%, а у 2023-му – ще на 5,1%.
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