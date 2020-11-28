Хто в Україні заробляє від 20 тисяч: найбільш затребувані вакансії

Олександр Литвин Особисті фінанси 06:00, 28.11.2020

В Україні середня зарплата становить 12,9 тис. грн. Водночас серед популярних вакансій – менеджери з продажу й директори підприємств, які заробляють найбільше.

Про це йдеться в даних статистики work.ua. Зокрема, серед популярних вакансій найменше заробляють касири (усього 9,5 тис. грн). Найвища середня зарплата серед міст – у Києві (15 тис. грн).

Які зарплати платять українцям:

  • Менеджер з продажу – 17 500 грн;

  • Продавець-консультант – 10 000 грн;

  • Водій – 15 000 грн;

  • Бухгалтер – 12 500 грн;

  • Адміністратор – 10 500 грн;

  • Кухар – 12 000 грн;

  • Вантажник – 10 000 грн;

  • Директор – 20 000 грн;

  • Менеджер із роботи з клієнтами – 15 000 грн;

  • Касир – 9 500 грн.

Зарплати в Україні
work.ua/salary/

Нагадаємо, згідно з оцінками Міністерства розвитку економіки, наступного року українці в середньому зароблятимуть на 12,1% більше. Тут важливо зазначити, що це далеко не означає, що ми станемо багатшими: частину підвищеної зарплати з'їсть інфляція. У 2022-му в середньому вона збільшиться на 6%, а у 2023-му – ще на 5,1%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.

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