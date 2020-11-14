Хто в Україні заробляє найбільше: названо зарплати найпопулярніших спеціальностей

В Україні середня зарплата становить 12 тисяч гривень. При цьому серед найпопулярніших вакансій найбільше заробляють водії – 17,9 тисячі гривень.

Про це йдеться в даних статистики rabota.ua. При цьому найменше (серед популярних вакансій) отримують співробітники державних установ – всього 5,5 тисячі гривень.

Скільки платять (вакансії розміщені по популярності):

продавець консультант – 10 тисяч гривень;

менеджер з продажу – 15 тисяч гривень;

співробітник держустанови – 5,5 тисячі гривень;

складський працівник – 10,5 тисячі гривень;

водій – 17,9 тисячі грн.

Друге місце за розміром заробітної плати зайняли менеджери з продажу (15 тисяч гривень), третя позиція з зарплатою в 10,5 тисячі гривень дісталася складським працівникам.

До речі, згідно з оцінками Кабінету міністрів, в наступному році заробітні плати в Україні збільшаться на 12,1%. При цьому частина зростання "з'їсть" інфляція, яка може збільшиться до рекордних за кілька років 7,3%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.