Хто в Україні заробляє найбільше: названо найвигідніші спеціальності

Середня заробітна плата в Україні в серпні впала на 3% порівняно з липнем. Тепер вона становить 11 446 грн. Якщо ж порівнювати з серпнем 2019-го, то тоді середня зарплата була на рівні 10 537 грн. Тому можна зробити висновок, що загалом за рік зарплати зросли на 8%.

Найвигідніше працювати в інформаційних технологіях. Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

За даними серпня 2020-го, найбільше платять українцям, які працюють у сферах:

інформації та телекомунікації: 19 827 грн;

фінансової і страхової діяльності: 19 700;

державного управління й оборони, а також обов'язкового соціального страхування: 16 802 грн.

Зі свого боку одні з найменш оплачуваних працівників у сферах:

харчування і тимчасового розміщення: 6 224 грн;

освіти: 8 218 грн;

медицини 8 490 грн.

Найменшу середню заробітну плату отримують жителі Чернівецької та Волинської областей. А найбільшу – в Києві і Донецькій області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу щодо часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.