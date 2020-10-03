Хто в Україні заробляє найбільше: названо найвигідніші спеціальності
Про те, скільки в середньому заробляють українці
Де працювати вигідніше
У кого найнижчі зарплати
Середня заробітна плата в Україні в серпні впала на 3% порівняно з липнем. Тепер вона становить 11 446 грн. Якщо ж порівнювати з серпнем 2019-го, то тоді середня зарплата була на рівні 10 537 грн. Тому можна зробити висновок, що загалом за рік зарплати зросли на 8%.
Найвигідніше працювати в інформаційних технологіях. Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.
За даними серпня 2020-го, найбільше платять українцям, які працюють у сферах:
інформації та телекомунікації: 19 827 грн;
фінансової і страхової діяльності: 19 700;
державного управління й оборони, а також обов'язкового соціального страхування: 16 802 грн.
Зі свого боку одні з найменш оплачуваних працівників у сферах:
харчування і тимчасового розміщення: 6 224 грн;
освіти: 8 218 грн;
медицини 8 490 грн.
Найменшу середню заробітну плату отримують жителі Чернівецької та Волинської областей. А найбільшу – в Києві і Донецькій області.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.
В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу щодо часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.