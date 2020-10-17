Хто в Україні заробляє понад 50 тисяч: названо спеціальності

В Україні за підсумками двох тижнів жовтні, зважаючи на відкриті вакансії, перше місце за рівнем заробітної плати посіла спеціальність Magento-програміст (створює систему управління вмістом для інтернет-магазинів).

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Ця тенденція загалом збережеться й надалі, запевняє експертка ринку праці Тетяна Пашкіна: "Поки немає інших сфер, які мали б такий фінансовий запас, щоб істотно збільшити зарплати. Криза тільки збільшила розрив. Мені здається, що інші професійні сфери не завжди зможуть конкурувати з IT. Адже в них є багато іноземних замовників, які можуть оплачувати роботу за європейськими, а не українськими стандартами".

Magento-програміст 55 000 грн;

Python-програміст 52 000 грн;

Тім лід 50 000 грн;

C ++ програміст 50 000 грн;

Magento-програміст 49 800 грн;

Програміст Java 47 500 грн;

Вебаналітик 40 000 грн;

C # програміст 40 000 грн;

IOS-програміст 40 000 грн.

В Україні на ринку праці щодня з'являються сотні нових вакансій. Зростанням рівня безробіття скористалися шахраї. Про те, як правильно знайти собі роботу, пояснював OBOZREVATEL.

Раніше в НБУ закликали українців обережно ставитися до пропозицій щодо віддаленої роботи з високою зарплатою, без досвіду роботи, але з необхідним банківським рахунком, а також із вимогою приймати й переказувати платежі.