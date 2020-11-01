Хто в Україні заробляє більше 40 тисяч: найбільш високооплачувані вакансії

Олександр Литвин Особисті фінанси 01:34, 2.11.2020

В Україні за жовтень 2020 року список найвисокооплачуваніших вакансій посіла одна сфера – IT. Програмісти можуть розраховувати на дохід понад 62,5 тис. грн за місяць.

Про це йдеться в даних статистики одного з найбільших кадрових порталів. Так, якщо в попередні місяці у списку вакансій із високими зарплатами також з'являлися і менеджери в різних сферах, зараз же абсолютно всі пропозиції для програмістів.

Найвисокооплачуваніші професії:

  • C++ програміст – 62500 грн;

  • Java developer – 54000 грн;

  • DevOps engineer – 54000 грн;

  • Net developer – 50000 грн;

  • Python-програміст – 50000 грн;

  • Team leader – 50000 грн;

  • Magento developer – 49000 грн;

  • Веб-аналітик – 43000 грн;

  • IOS developer – 40000 грн;

  • C# Developer – 40000 грн.

Якщо ж виключити зарплати програмістів, найбільше заробляють водії та менеджери з продажу.

  • Менеджер з продажу – 25000 грн

  • Вантажник – 12600 грн

  • Охоронець – 9900 грн

  • Продавець-консультант – 11000 грн

  • Фасувальник – 12000 грн

  • Майстер манікюру – 12500 грн

  • Швачка – 17000 грн

  • Комірник – 9000 грн

  • Водій таксі – 25000 грн

  • Водій – 13500 грн

  • Офіціант – 11000 грн

Нагадаємо, згідно з оцінками Міністерства розвитку економіки, наступного року українці в середньому зароблятимуть на 12,1% більше. Тут важливо зазначити, що це далеко не означає, що ми станемо багатшими: частину підвищеної зарплати з'їсть інфляція. У 2022-му в середньому плата збільшиться на 6%, а у 2023-му – ще на 5,1%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.

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Економіка Особисті фінанси

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