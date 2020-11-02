Хто в Україні заробляє більше 40 тисяч: найбільш високооплачувані вакансії
Хто в Україні заробляє більше 40 тисяч
Які популярні професії приносять більше грошей
Як буде мінятися зарплата
В Україні за жовтень 2020 року список найвисокооплачуваніших вакансій посіла одна сфера – IT. Програмісти можуть розраховувати на дохід понад 62,5 тис. грн за місяць.
Про це йдеться в даних статистики одного з найбільших кадрових порталів. Так, якщо в попередні місяці у списку вакансій із високими зарплатами також з'являлися і менеджери в різних сферах, зараз же абсолютно всі пропозиції для програмістів.
Найвисокооплачуваніші професії:
C++ програміст – 62500 грн;
Java developer – 54000 грн;
DevOps engineer – 54000 грн;
Net developer – 50000 грн;
Python-програміст – 50000 грн;
Team leader – 50000 грн;
Magento developer – 49000 грн;
Веб-аналітик – 43000 грн;
IOS developer – 40000 грн;
C# Developer – 40000 грн.
Якщо ж виключити зарплати програмістів, найбільше заробляють водії та менеджери з продажу.
Менеджер з продажу – 25000 грн
Вантажник – 12600 грн
Охоронець – 9900 грн
Продавець-консультант – 11000 грн
Фасувальник – 12000 грн
Майстер манікюру – 12500 грн
Швачка – 17000 грн
Комірник – 9000 грн
Водій таксі – 25000 грн
Водій – 13500 грн
Офіціант – 11000 грн
Нагадаємо, згідно з оцінками Міністерства розвитку економіки, наступного року українці в середньому зароблятимуть на 12,1% більше. Тут важливо зазначити, що це далеко не означає, що ми станемо багатшими: частину підвищеної зарплати з'їсть інфляція. У 2022-му в середньому плата збільшиться на 6%, а у 2023-му – ще на 5,1%.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.
В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.