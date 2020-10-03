Хто в Україні заробляє більше 30 тисяч гривень: названо вакансії

В Україні більше 30 тисяч гривень можуть заробляти не тільки програмісти, які традиційно очолюють список найбільш високооплачуваних вакансій, а й деякий домашній персонал (робота в будинку забезпеченої сім'ї), медіабайери і аналітики.

Про це йдеться в даних статистики одного з кадрових порталів. Так, найбільше платять Net-програмісту 55000 грн, Python-програмісту 52000 грн, тим-ліду 50000 грн. Крім того:

В середньому Веб-аналітик (аналізує роботу сайтів) в Україні заробляє 43000 грн. Це медіана заробітних плат за даними з 17 вакансій

В середньому Медіабайер (закуповує, розміщує рекламу) в Україні заробляє: 37 500 грн. Це медіана заробітних плат за даними з 100 вакансій

В середньому Javascript-програміст в Україні заробляє 31 000 грн. Це медіана заробітних плат за даними з 83 вакансій.

В середньому Обслуговуючий персона л в Україні заробляє 30 000 грн. Це медіана заробітних плат за даними з 11 вакансій, розміщених на Work.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.