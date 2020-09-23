Хто в Україні може заробити від 20 тисяч гривень без досвіду: розкрито секрети

В Україні без досвіду й особливих навичок можна заробити від 20 тис. грн. Експерти пояснюють, що такі вакансії не рідкість, водночас навіть без особливих навичок важливо мати щонайменше хороший фізичний стан або приємну зовнішність.

Про те, скільки можна заробляти без досвіду роботи, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Де можна заробити

Без досвіду роботи й особливих навичок, найімовірніше, запропонують зарплату близько 13-15 тис. грн. Однак в окремих ситуаціях можна заробляти й понад 20 тис. грн. Як розповідає OBOZREVATEL HR-експерт Олександр Білоус, такі пропозиції трапляються найчастіше у великих компаніях у сфері обслуговування або будівництва.

"Для Києва 20 тисяч гривень без досвіду роботи – реальний розмір оплати праці для чоловіка з хорошими фізичними даними, який швидко освоїть нові навички. Це може бути монтаж підвісних стель, ремонти. Якщо говорити про жінок, то найлегше влаштуватися на таку зарплату в сфері обслуговування, маючи приємну зовнішність, акуратність", – розповідає Білоус.

Наприклад, на великих кадрових порталах зарплату близько 20 тисяч пропонують "фахівцю із забезпечення чистоти" (прибиральниця) в мережі елітних винних магазинів, офіціантам в елітному клубі, монтажнику в робочій бригаді.

Визначити середню зарплату для працівника без досвіду й умінь – складно. Адже це залежить від сфери діяльності. Але один із сайтів із пошуку роботи дає загальну статистику за вакансіями, де не потрібен досвід. За їхніми даними, середня оплата для співробітників-новачків – 12 000 гривень.

Водночас можна заробити й більше за ставку. Наприклад, у закладах харчування є ще чайові, які дають змогу отримати більше, або відсоток від прибутку. Часто відсотки так само пропонують і продавцям-консультантам у магазинах. Роботодавці, яких ми обдзвонили в цих сферах, пропонували 13-15 тис. Заробити з чайовими можна й 20 тис. Але зусиль доведеться докласти чимало, зміни на такі вакансії можуть тривати 11-12 годин. І отримувати більше, найімовірніше, ви будете не відразу, а коли наберетеся досвіду та знань.

"Вакансій, де не потрібно взагалі нічого вміти робити, не існує, – запевняє OBOZREVATEL кар'єрна консультантка Уляна Ходорівська. У будь-якому разі потрібно володіти певними навичками.

Полювання за кадрами: як українців переманюють на роботу і що робити, щоб отримувати більше

Незважаючи на щораз більший рівень безробіття, роботодавці, як і раніше, скаржаться на кадровий голод. Український ринок праці адаптується до світових реалій: зараз, щоб заманити співробітника, доведеться використовувати весь арсенал.

"Тільки зарплата – мало. Насамперед потрібно залучити людину в переговори. Головне, щоб відразу не було відмови. Тут є проста інструкція: похвалити, визнати досягнення здобувача, обов'язково, навіть якщо самі кличете, випросити його резюме. Це другий етап, коли людина розуміє, що не все так добре, як могло бути. Третій етап – провести контрольну співбесіду з вищим керівником", – розповідає Білоус.

Якщо ви все ж таки вирішили залишитися, то в період, коли вас переманюють, можна отримати більш вигідні умови на тій роботі, де ви перебуваєте зараз. Прохання про перегляд розміру заробітної плати – звичайна практика, якою українці користуються вкрай рідко. Хтось боїться відмови, інші ж – заявляють про те, що хочуть підвищення, тільки вже після того, як знайшли собі інше, більш високооплачуване робоче місце.

Головне в таких проханнях – не розповідати босові про те, що у вас складні життєві обставини або не вистачає грошей на комуналку. Найкраще формулювання: "Що мені зробити, щоб заробляти на 20% більше" або "я хочу заробляти на 20% більше, чи є у мене така можливість?". Є дві головні цілі такого прохання. Перша – дати зрозуміти, що ви хочете заробляти більше й готові працювати ефективніше. Друга – позначити, що нинішня сума вас більше не влаштовує.

"У мене була така ситуація, коли дві людини з одного відділу виконували одну й ту саму роботу. Один вирішив просити надбавку й запропонував другому піти разом із ним до керівника. Той відмовився. В результаті одна людина отримала надбавку, а друга – залишився ні з чим. Після цього йти до керівника було вже незручно: здаватиметься, ніби прийшов тільки через те, що комусь підвищили. І так вийшло, що посада одна й та сама, а зарплати – різні", – розповідає HR-експерт Олександр Білоус.