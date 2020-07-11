Хто в Україні може вийти на пенсію раніше 60 років: деталі закону

В Україні, згідно чинного законодавства, частина працюючих може отримати пенсію за віком раніше 60 років. А вже з 2028-го таке право отримають всі, хто працює, у яких є як мінімум 40 років стажу.

Про це йдеться в законі про "Загальнодержавне пенсійне страхування України". Так, згідно з документом, на дострокову пенсію за віком мають право:

з 1 січня 2028-го на пенсію можна вийти в будь-якому віці, якщо є 40 років стажу;

особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики – після досягнення чоловіками 45 років, жінками 40 років та наявності страхового стажу не менше 20 років у чоловіків і не менше 15 років у жінок;

особи з інвалідністю по зору I групи – сліпі і особи з інвалідністю з дитинства I групи – після досягнення чоловіками 50 років, жінками 40 років та наявності страхового стажу не менше 15 років у чоловіків і не менше 10 років у жінок;

жінки, які народили п'ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до зазначеного віку, – після досягнення 50 років і при наявності страхового стажу не менше 15 років;

військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейські, які брали участь в бойових діях, в антитерористичній операції в районах її проведення, – після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років і за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років в жінок;

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 червня Пенсійний фонд України розробив і впровадив нову сервісну послугу – автоматичне призначення пенсії.

Для цього необхідно: