Хто отримав пенсію в 45 тисяч: в Україні назвали нові розміри виплат

В Україні середній розмір пенсії за віком збільшився на 66 грн і за підсумками липня становив 3009 грн. При цьому найбільше пощастило суддям. Якщо ще в квітні вони в середньому отримували 44,3 тис. грн, на даний момент їх виплата на заслуженому відпочинку збільшилася на 1 тис. грн.

Про це йдеться в даних ПФУ. Всього в Україні – 11,39 мільйонів пенсіонерів. Менше всіх отримують ті, хто не заробив на повну пенсію, а має т.зв. "соціальну виплату". В середньому це 1570 грн. Таких - 81,1 тис. осіб. Серед "соціальних пенсіонерів" в тому числі українці з маленьким стажем.

Які пенсії отримують українці ПФУ

Серед регіонів на першому місці за розміром пенсії традиційно опинився Київ (4,1 тис. грн). Це пов'язано з відносно високими зарплатами в столиці. Середню пенсію близько 2,5 тис. грн отримують в Херсонській, Рівненській, Вінницькій та Волинській областях. Це одні з найбільш "бідних" для пенсіонерів регіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії майже 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

У 2019 році виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої надбавки. Також в Україні перерахують пенсії українцям із великим стажем. Вони за законом мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го – 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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