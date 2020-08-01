Хто отримає пенсію тільки після 65 років: для кого в Україні збільшили пенсійний вік
В Україні після 65 років в 2020-му на пенсію можуть вийти ті, у кого є до 17 років стажу. У наступному році ця норма збільшиться до 18 років.
Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, всього є три "двері". Ті, хто повністю виконав вимоги щодо стажу, можуть вийти на заслужений відпочинок в 60, інші, залежно від стажу, повинні будуть працювати до 63 і 65 років.
Кому виходити на пенсію в 65 років:
в 2020-му – до 17 років стажу;
в 2021-му – до 18 років стажу;
у 2022-му – до 19 років стажу;
в 2023-му – до 20 років стажу;
в 2024-му – до 21 року стажу;
в 2025-му – до 22 років стажу;
в 2026-му – до 23 років стажу;
в 2027-му – до 24 років стажу;
в 2028-му – до 25 років стажу.
Позитивний вплив від такого "коридору" – згодом українці зрозуміють, що без офіційного працевлаштування їм доведеться працювати довше. І це повинно стимулювати оформляти трудові відносини і платити внески до Пенсійного фонду.
Нагадаємо:
в Україні у 2020-му довше доведеться працювати тим, хто має до 27 років стажу, а також жінкам, які народилися після 1 жовтня 1960-го.
Зовсім скоро частина українців, які отримують допомогу від держави у вигляді пенсій, субсидій, стипендій та іншого, можуть позбутися бюджетних виплат. Це пов'язано з тим, що в Україні проведуть масштабну перевірку на законність отримання держдопомоги.
Економіст Віктор Скаршевський зазначив, що верифікація соціальних виплат в Україні не є чимось новим, вона проводилася з 2016 року до жовтня 2018 року, коли Конституційний суд України заявив, що Міністерство фінансів отримало доступ до особистих даних громадян.
Підвищення пенсійного віку в Україні неминуче, а дефіцит Пенсійного фонду за наявних параметрів системи не зникне ніколи. Про це повідомила голова парламентського Комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова.