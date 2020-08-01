Хто отримає пенсію тільки після 65 років: для кого в Україні збільшили пенсійний вік

В Україні після 65 років в 2020-му на пенсію можуть вийти ті, у кого є до 17 років стажу. У наступному році ця норма збільшиться до 18 років.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, всього є три "двері". Ті, хто повністю виконав вимоги щодо стажу, можуть вийти на заслужений відпочинок в 60, інші, залежно від стажу, повинні будуть працювати до 63 і 65 років.

Кому виходити на пенсію в 65 років:

в 2020-му – до 17 років стажу;

в 2021-му – до 18 років стажу;

у 2022-му – до 19 років стажу;

в 2023-му – до 20 років стажу;

в 2024-му – до 21 року стажу;

в 2025-му – до 22 років стажу;

в 2026-му – до 23 років стажу;

в 2027-му – до 24 років стажу;

в 2028-му – до 25 років стажу.

Позитивний вплив від такого "коридору" – згодом українці зрозуміють, що без офіційного працевлаштування їм доведеться працювати довше. І це повинно стимулювати оформляти трудові відносини і платити внески до Пенсійного фонду.

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