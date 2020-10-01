Хто не залишиться без роботи в Україні: названо найбільш затребувані професії

В Україні серед найбільш затребуваних професій опинились: продавець-консультант, менеджер із продажу та водій. Також роботодавці стали активніше шукати складських працівників і торгових представників.

Про це йдеться в результатах статистики одного з кадрових порталів. Як пояснив у коментарі OBOZREVATEL HR-експерт Олександр Білоус, продажі традиційно лідирують за кількістю вакансій. "У нас за різними оцінками кожен п'ятий працюючий займається продажами. Це і співробітники ринків, і магазини, і супермаркети", – розповідає Білоус.

Список найпопулярніших спеціальностей:

продавець консультант;

менеджер з продажу;

водій на авто підприємства;

складський працівник;

торговий представник.

Нагадаємо, згідно з оцінками міністерства розвитку економіки, наступного року українці в середньому зароблятимуть на 12,1% більше. Тут важливо відзначити, що це далеко не означає, що ми станемо багатшими: частину підвищеної зарплати з'їсть інфляція. У 2022-му в середньому плата збільшиться на 6%, а в 2023-му – ще на 5,1%.

Як зростатимуть середні зарплати:

в 2021-му – 13 632 грн;

у 2022-му – 15 414 грн;

в 2023-му – 17 169 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.