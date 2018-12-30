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''Хроніки новорічного зубожіння'': українці влаштували "затори" в магазинах. Фотофакт

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Перед новорічними святами в українських магазинах спостерігається небувалий ажіотаж. Люди буквально створюють затори на касах.

Причому такий наплив виник не тільки у продуктових супермаркетах, але і в багатьох інших, включаючи будівельні. Про це свідчать численні пости очевидців у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Затори присутні не тільки на дорогах Києва, а й у супермаркетах", — пишуть у пабліку "Київ Оперативний". На фото, прикріпленому до посту, видно величезні натовпи у торговельному залі гіпермаркету "Ашан" у Києві.

Свідоцтво аншлагу у столичних супермаркетах показала і музикант Тетяна Власова. "Так ось яке ти, тотальне зубожіння", — підписала вона фото з порожніми полицями в молочному відділі одного з магазинів.

Порожні полиці у "Метро" Києва

Порожні полиці у "Метро" Києва

Порожні полиці у "Метро" Києва

Порожні полиці у "Метро" Києва

Порожні полиці у "Метро" Києва

Порожні полиці у "Метро" Києва

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Що стосується будівельних гіпермаркетів, то там покупцям перед Новим роком навіть ніде припаркуватися. "Хроніки зубожіння. Під будівельним магазином люди готові паркуватися вже у два яруси. У продуктовому супермаркеті немає візків. Доводиться вартувати тих, хто виходить, біля каси. Піввареника, блін", — із сарказмом пише користувач Кирило Сазонов.

Характерно, що аналогічна ситуація виникла не тільки у столиці, але і в регіонах. Наприклад, у Вінниці передсвяткова "лихоманка" покупців накрила гіпермаркет "Метро".

"Бачила апофеоз "зубожіння" у вінницькому "Метро". Під'їзд до нього повністю заблокований машинами, щоб припаркуватися треба зробити три кола. На вході невеликий натовп з радісними криками зустрічає кожного, хто виїжджає з візком, і готові всі його товари донести до машини в руках в обмін на цей самий візок", — пише Анастасія Ланіна.

Порожні полиці у "Метро" Києва

Порожні полиці у "Метро" Києва

Порожні полиці у "Метро" Києва

Порожні полиці у "Метро" Києва

За її словами, найбільші черги спостерігалися біля відділів з елітним алкоголем, сирами, морепродуктами та екзотичними фруктами. "За останні п'ять-сім років я такого "масового зубожіння" ще не бачила. Звичайно, зараз з'являться коменти про бідних людей похилого віку та інші соціально незахищені групи. Не без цього. Але той самий горезвісний середній клас значно збільшився у розмірах, і це показник рівня життя", — наголосила жінка.

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Безліч українців з гумором відреагували на купівельний бум співвітчизників і залишили під відповідними постами кумедні коментарі.

"Свідки олів'є", "Зубожіння повне, переконався, за останнім вареником прийшли", "Уже тиждень, як в усіх супермаркетах на останні піввареника купують", "Їсточки нічого, довели країну!", "Чекаємо на російському ТБ сюжет про голі полиці в українських супермаркетах під Новий рік", — іронізують українці.

''Хроніки новорічного зубожіння'': українці влаштували "затори" в магазинах

''Хроніки новорічного зубожіння'': українці влаштували "затори" в магазинах

''Хроніки новорічного зубожіння'': українці влаштували "затори" в магазинах

''Хроніки новорічного зубожіння'': українці влаштували "затори" в магазинах

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Читайте всі новини по темі "Новий рік" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новий рік
Місце
Україна
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Сам потолкался. Хотя нужно то было ерунду..Гребут! И ,что характерно,"санкционную " на расеи продукцию....Чеки на кассе по пол-метра. Как тут не вспомнить ордынские сказки про голодающих и замерзающих в Украине... С праздниками вас Украинцы!
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Литвинов Александр
Литвинов Александр
Вчера в Днепре в Метро чуть не затоптали. Тележку не было куда припарковать. А очереди по 15 тележек в каждую кассу. Гоебли элитный алкоголь, рыбу, морепродукты и прочая...Полными тележками.
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Barmaleev Andrey
Barmaleev Andrey
Ну а чего государство берет в долг почему людям не взять? Массовое кредитование можно статью озаглавить хотя конечно из Польши из России вернулись люди на НГ с деньгами конечно
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Малахов Егор
Малахов Егор
Barmaleev Andrey, у тебя видать с процессом мышления ну уж совсем плохо....даже такие несвидомые придурки как кацапы ...ито на жратву кредиты не берут.....просто мы кушаем то,что производим...так же кушаем то,что импортируем от экспортируемого...Неее мы калбасу и катлеты с сырами бульдозерами не давим....не давим бульдозерами рыбов и крабов....не давим сарделек и сосисок....Мы все это кушаем....а ещё кашаем сало...с прослоечками миска...это как у пиндосаф --бикон называетца.....биконы мы тоже бульдозерами не трощим...мы их любим...-- они такие нежные...душистые и хрустящие с жареным иичком...с салатиком из сельдерея и паидорчикаф..а патом все ето запивается кофес молоком с лимонным пирожаным......голод у нас украинцев...хуле
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