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Холодницький задекларував 2,4 млн зарплати за 2018 рік

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Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький вніс в електронну декларацію за 2018 рік 2,4 млн зарплати, отриманої за основним місцем роботи.

Про це свідчать дані в Єдиному державному реєстрі декларацій.

Крім цього, глава САП також відзвітував про 700 тис. 975 гривень і 1 тис. 403 євро, розміщених на банківських рахунках, 34 тис. євро і 160 тис. доларів готівкою.

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Холодницький задекларував 2,4 млн зарплати за 2018 рік

Відповідно до декларації Холодницький їздить на Volkswagen Touareg 2013 року випуску вартістю 900 тис. гривень і володіє квартирою в Вишневому площею 61,1 метр квадратний і двома земельними ділянками.

Назар Холодницький

Назар Холодницький

delo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман подав електронну декларацію за 2018 рік, загальний дохід в якій склав 9,4 млн грн.

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Тема
Декларації про доходи чиновників
Особа
Назар Холодницький
Місце
Україна
Тег
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
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