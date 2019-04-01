Холодницький задекларував 2,4 млн зарплати за 2018 рік

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький вніс в електронну декларацію за 2018 рік 2,4 млн зарплати, отриманої за основним місцем роботи.
Про це свідчать дані в Єдиному державному реєстрі декларацій.
Крім цього, глава САП також відзвітував про 700 тис. 975 гривень і 1 тис. 403 євро, розміщених на банківських рахунках, 34 тис. євро і 160 тис. доларів готівкою.
Відповідно до декларації Холодницький їздить на Volkswagen Touareg 2013 року випуску вартістю 900 тис. гривень і володіє квартирою в Вишневому площею 61,1 метр квадратний і двома земельними ділянками.
Назар Холодницький
delo.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман подав електронну декларацію за 2018 рік, загальний дохід в якій склав 9,4 млн грн.
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