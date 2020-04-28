Група "ТАС" надала фінансову допомогу АТ "Укрпластик"

В умовах економічної кризи Група "ТАС" активно підтримує український бізнес, інвестуючи в його розвиток фінансові ресурси. Зокрема, днями компанія стала фінансовим партнером АТ "УКРПЛАСТИК", підписавши угоду з підприємством про рефінансування його боргу та додаткової ліквідності.

Фінансова санація підприємства за підтримки Групи "ТАС" дозволить АТ "Укрпластик", яке раніше було одним із найбільшим у Східній Європі виробником гнучких пакувальних матеріалів для харчової, косметичної, фармацевтичної та інших галузей економіки, перейти від фінансової заборгованості перед банками до стадії відновлення операційної діяльності.

"Група "ТАС" у своїй діяльності грунтується на принципах економічного патріотизму і вважає, що підтримка вітчизняного виробника є найважливішою умовою виходу з економічної кризи, пов'язаної з поширенням пандемії СОVID-19 і негативними економічними тенденціями на світових ринках", – підкреслив акціонер Групи "ТАС" Сергій Тігіпко.

pioneers.com.ua

За його словами, надавши "Укрпластику" можливість фінансової реструктуризації боргів і продовження господарської діяльності підприємства, "ТАС" дає шанс українському виробнику відновити своє виробництво і знову зайняти лідерські позиції в своєму сегменті на європейських ринках".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!