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28 квітня • оновлено в 14:27
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Група "ТАС" надала фінансову допомогу АТ "Укрпластик"

1.2т
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В умовах економічної кризи Група "ТАС" активно підтримує український бізнес, інвестуючи в його розвиток фінансові ресурси. Зокрема, днями компанія стала фінансовим партнером АТ "УКРПЛАСТИК", підписавши угоду з підприємством про рефінансування його боргу та додаткової ліквідності.

Фінансова санація підприємства за підтримки Групи "ТАС" дозволить АТ "Укрпластик", яке раніше було одним із найбільшим у Східній Європі виробником гнучких пакувальних матеріалів для харчової, косметичної, фармацевтичної та інших галузей економіки, перейти від фінансової заборгованості перед банками до стадії відновлення операційної діяльності.

"Група "ТАС" у своїй діяльності грунтується на принципах економічного патріотизму і вважає, що підтримка вітчизняного виробника є найважливішою умовою виходу з економічної кризи, пов'язаної з поширенням пандемії СОVID-19 і негативними економічними тенденціями на світових ринках", – підкреслив акціонер Групи "ТАС" Сергій Тігіпко.

Група "ТАС" надала фінансову допомогу АТ "Укрпластик"

pioneers.com.ua

За його словами, надавши "Укрпластику" можливість фінансової реструктуризації боргів і продовження господарської діяльності підприємства, "ТАС" дає шанс українському виробнику відновити своє виробництво і знову зайняти лідерські позиції в своєму сегменті на європейських ринках".

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
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Економіка Особисті фінанси

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