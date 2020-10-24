Гроші на картах українців, навіть зарплати і пенсії, можуть заарештувати: НБУ назвав причини

В Україні за борги, непогашені штрафи, кредити або невиплачені аліменти можуть заарештувати всі гроші на карті.

Про це з посиланням на роз'яснення НБУ повідомляє видання Finbalance. "Фінансова установа (за борги – ред.) має право звернутися до державного або приватного виконавця і суд. Вони можуть заарештувати кошти, наявні на ваших рахунках. Документ, що підтверджує законність арешту коштів – постанова виконавця про арешт коштів боржника", – пояснюють у Нацбанку .

Також заарештувати кошти можуть через заборгованість зі сплати аліментів або штрафів. Це передбачено Законом України "Про виконавче провадження". Якщо стипендія, пенсія або зарплата надходять на звичайний банківський рахунок, то можуть заарештувати всі засоби.

Якщо ж, наприклад, пенсія надходить на спеціальний пенсійний рахунок, то заарештувати і забрати в рахунок боргу можуть тільки від 20 до 50% виплати.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні деякі банки через новий закон про Фінансовий моніторинг почали блокувати навіть дрібні перекази. Іноді "заморожують" і депозити, а щоб повернути гроші, потрібно звернутися з вимогою до банку і залишити скаргу в НБУ.