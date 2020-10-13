Грошей на пенсії не вистачить? У "Слузі народу" підтвердили скандальний прогноз Шмигаля

Глава парламентського комітету податкової, митної та фінансової політики від "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що Україна не має грошей, щоб компенсувати зростання дефіциту Пенсійного фонду. А заяву прем'єра Дениса Шмигаля про те, що через 15 років не буде можливості платити пенсії, він назвав "математикою".

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН. Нардеп нагадав, що після рішення знизити ставку єдиного соцвнеску (ЄСВ) почав стрімко зростати дефіцит Пенсійного фонду. У бюджеті на 2021 рік він закладений на рівні 203,8 млрд грн.

"Це те, що дотується з бюджету. Заява Шмигаля – не прогноз апокаліпсису. Це математика. Українська нація старіє так само, як і будь-яка інша європейська нація. І це факт. Але, на відміну від європейських країн, у нас немає такої грошової подушки, яка могла б компенсувати відрахування до Пенсійного фонду. На сьогодні у нас 16,1 млн людей, які працюють, і 11,3 млн пенсіонерів. І ця тенденція погіршуватиметься від року до року. Це правда, бо демографічна ситуація у нас така", – сказав Гетманцев.

Нагадаємо, "Слуга народу" через карантин тимчасово звільнила від сплати ЄСВ усіх фізосіб-підприємців. Не тільки рестораторів, сферу послуг, туризму, які змушені були припинили свою діяльність через карантин, але і таксистів, кур'єрські служби, онлайн-продажу – абсолютно всіх. Таким рішенням Пенсійний фонд (ПФУ) позбавили відразу мільярдів гривень надходжень.

В Україні всього за рік, з липня минулого року до липня 2020-го, кількість співробітників, які сплачують внесок до Пенсійного фонду, скоротилася на 565 тис. осіб. Водночас влада ухвалила низку рішень, які дозволили роботодавцям практично безкарно не платити податки і соціальні внески за своїх співробітників. Штрафи кардинально скоротили, кількість фізосіб-підприємців, які перебувають на єдиному податку, збільшили (для них пом'якшили умови щодо обороту), частково звільнили від внесків низку підприємців.

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