Грошей на пенсії може не вистачити: в Кабміні готують реформу з двома виплатами і новим внеском

Кабінет міністрів і парламентський комітет із питань соціальної політики готують нову пенсійну реформу. Кожен працюючий повинен буде платити додатковий внесок, а при виході на заслужений відпочинок можна буде отримати відразу дві виплати.

Детальніше про нововведення читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Чому не можна залишити все, як є?

Відповідь проста: працюючих стає менше, а пенсіонерів – більше. Тому вже через п'ять років грошей на пенсії може просто не вистачити.

Зараз в Україні повноцінно працює тільки солідарний рівень пенсійного забезпечення. Грубо кажучи, працюючі сплачують соцвнески зі своїх зарплат, а після ці гроші перерозподіляються між пенсіонерами.

"Україна входить у топ-15 країн світу з найшвидшими темпами скорочення населення, згідно з даними ООН. Причому в найближчі десятиліття скорочення населення буде відбуватися за рахунок працездатних. За 5 років населення скоротиться на 18%, співвідношення між пенсіонерами і працюючими зросте майже вдвічі. Внесків працюючих і зараз недостатньо для забезпечення необхідного рівня життя пенсіонерів, а в подальшому ситуація погіршуватиметься", – заявила на круглому столі 12 травня міністерка соцполітики Марина Лазебна.

І що хочуть змінити?

Альтернативи введення другого рівня немає – заявила Лазебна. За "другий рівень" уже багато років виступає і глава профільного комітету Галина Третьякова. Що це означає? Українці платитимуть додаткові внески і зможуть отримувати другу пенсію при виході на пенсію.

Головний принцип – скільки відклав, стільки й отримав. І то за умови, що накопичувальний фонд не впаде або держава не вирішить залишити гроші собі (з досвіду Росії, наприклад).

Для прикладу, якщо щомісяця відкладати на накопичувальний рахунок по 7% від зарплати, то на пенсії можна буде отримувати додаткову виплату в розмірі 10,2% від останньої зарплати.

Який був би розмір другої пенсії:

При зарплаті в 20 тисяч і внесок у 7% – 2 тисячі гривень;

При зарплаті в 10 тисяч і внесок у 7% – 1,02 тисячі гривень.

На сайті Ради зареєстрований один із проєктів запуску другого рівня пенсійної системи. Згідно з документом, українці з 2023 по 2030 рік будуть платити по 3% з зарплати, з 2030-го – 4%, із 2040-го – 6%, а з 2050 року – 7% щомісяця.

Стартовий внесок 3% – мізер, з яким розраховувати на гідну другу виплату не варто. Але є і позитивна новина – працівник за своїм бажанням має право платити більше, пропорційно повинен збільшувати внесок і роботодавець. Отже, в 2023 році всі обов'язково, згідно з документом, повинні будуть віддати 1% із власної кишені і ще два відсотки зарплати – роботодавець.

Як ідеться у звіті комітету з питань соціальної політики, тільки за рахунок коштів, які можна було накопичити за останні 10 років, пенсіонери отримували б виплати в середньому на 17% більше, ніж зараз.

Накопичені кошти, щоб їх не з'їла інфляція, потрібно інвестувати в економіку. А це додатковий інструмент для розвитку. Україна втратила за 10 років близько $7 млрд.

І коли можуть запустити другий рівень?

Зараз обіцяють із 1 січня 2021 року. Але це далеко не перша обіцянка. До цього говорили, що другий рівень запустять у 2020-му, 2019-му, 2018-му. Щорічно терміни переносять і триває це вже як мінімум 10 років.

Це допоможе?

Не факт. Ексміністр соцполітики Андрій Рева упевнений: нова пенсійна система – далеко не панацея. Фактично людям пропонують відкладати відразу в два джерела й отримувати виплату з них же, але через 15-20 років. Чинним пенсіонерам це не допоможе, а вирішувати проблему, упевнений політик, потрібно саме з ними.

"Мова йде про загальнообов'язкову накопичувальну систему. Тобто з вашої зарплати повинні будуть зняти додаткові гроші і відправити до недержавного Пенсійного фонду. Він повинен буде купити акції якихось підприємств і отримати гарантований дохід вище інфляції. Так, за 20 років іде накопичення і потім вам почнуть платити додаткову пенсію", – пояснив Рева.

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