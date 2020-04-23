Гризли кисіль і мріяли про "партійні" солодощі: блогер розповів про цукерки в СРСР

Цукерки хорошої якості в СРСР були таким же дефіцитом, як і будь-які інші нормальні продукти. Дітям іх давали по 1-2 штуки, а замість солодощів всі гризли солодкі брикети з киселю-концентрату.

Цей факт визнають навіть "фанати совка", які люблять згадувати, "як було тоді". Незручну правду в таких розповідях не вдалося приховати і блогеру "Репортажі з СРСР".

Цукерки в СРСР

"Деякі шоколадні цукерки зустрічалися в продажу настільки рідко і ціну мали таку захмарну, що мало які сім'ї могли собі дозволити насипати цих цукерок цілу вазу і є їх щодня, як якісь простенькі "барбариски", – розповідає автор.

Цукерки в СРСР

Він наводить спогади людей, якідобре пам'ятають 70-80-ті роки, тобто саме той період "достатку", який люблять ті, хто сумує за Союзом. Тут і там зустрічається слово "дефіцит".

"Не знаю як у вас, а у нас в родині солодощі – це була проблема. Мама від мене ховала всі цукерки, правда без толку. Цукерки, хороші, були (як і все) в дефіциті. Тому, вистоявши черги, і купивши 2 -3 кіло на всі випадки життя, нам (дітям) видавали по 2-3 штучки, а решта – НЗ", – йдеться в спогадах одного з людей.

Цукерки в СРСР

"А ще гризли брикети сухого какао з цукром! І кисіль плодово-ягідний теж гризли в сухому вигляді. Досі його смак пам'ятаю. Ніхто не гриз?", – розповідає інший.

А ось ще одна історія. "Брикети гризти я теж любила, особливо кави з молоком за 7 копійок. Ще обожнювала солодкі кукурудзяні пластівці з Буратіно на коробці (маленька така). У ТЮГ або Ляльковий театр коли ходили – там безкоштовно видавалася карамель "Театральна" з ментолом – щоб діти не кашляли і не заважали спектаклю, а в літаках видавалася кисленька карамель "Злітна" – обожнювала її до нестями", – йдеться в блозі.

Цукерки в СРСР

Цукерки для "номенклатури"

Характерна деталь в цих оповіданнях – навіть солодощі в СРСР були "для всіх" і для тих, хто мав відношення до влади. Ось показова розповідь.

"Найсмачніші цукерки, це поза всяким сумнівом "Пікова Дама". Цих цукерок в принципі не бувало в продажу, вони виготовлялися невеликими партіями для чиновників високого рангу. Іноді мій дід, який працював на кондитерській фабриці, приносив страшно дефіцитну у нас карамель у шоколадній начинці з міцним і терпким пахучим лікером – лікер не якийсь там "Ароматизатор ідентичний натуральному", а міцний, мабуть, 40-градусний. Чудові були цукерки!", – наводить ще одну історію блогер.

Цукерки в СРСР

Ще однією мрією радянських дітей були льодяники у вигляді півників на паличці. Правда, обізнані батьки небезпідставно побоювалися їх купувати.

"Згадав ще карамельки на паличці. Їх продавали чомусь в основному цигани. Причому особисто мені батьки їх НІКОЛИ не купували. Аргумент – цигани руки ніколи не миють, у них комахи і т. д. А як же хотілося цього півника, лисичку, зайця... Вже трохи пізніше мені розповіли – у мене подруга влітку жила в селі у бабусі, там було багато циган, вони-то і робили цих півників. Так вона розповідала, як ці цукерки робили гладенькими – їх просто облизували. Так що наші батьки були праві, не купуючи нам цю антисанітарію", – ділиться спогадами інша людина.

Цукерки в СРСР

Щось якісне люди могли купити, потрапивши по відрядженню в великі міста. Варто звернути увагу в цьому оповіданні, як людей здивувала відсутність черги в магазині. І що просто хороші солодощі вони називають "нечуваною розкішшю"

"Ми з мамою одного разу їздили з якихось справах до Москви (з області), зайшли в магазин десь в районі зоопарку, а там – нечувана розкіш! У вільному продажу, без черг та іншого лежать цукерки "Суфле" – чорносмородинове і абрикосове за ціною близько 7 руб. за кг. Мама погодилася взяти трохи, але в обмін на обіцянку до кінця місяця нічого не просити – ні морозива, нічого... Як я потім їла ці цукерки! По штучці в день, злизувала спочатку шоколад, а потім з'їдаючи маленькими шматочками саме суфле", – така ось розповідь.

Цукерки в СРСР

Якщо ж сім'я не могла купити хороших цукерок (а вартість 7 рублів/кг при середній зарплаті в 120 рублів – це дуже немало), то діти вдовольнялися соломкою, пряниками або коржиками з повидлом.

"Пам'ятаю в дитинстві згущенку з комори витягла, і, не вміючи відкривати відкривачкою, просто зробила в ній отвір, випивши половину, більше осилити не могла і сховала її за шафу. Минуло тижнів зо два. Мама вирішила навести порядок і знайшла ту злощасну банку, яка вже цвіллю покрилася (я й забула про неї) і питає мене – це твоя робота? – Ні, – кажу я. Коротше, вона вирішила, що це був мій батько і посварилася з ним, а я зізналася тільки через 10 років... Сміялися і згадували смачну згущене молоко, яку "з'їв" мій батько", – наводить автор ще один спогад.

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