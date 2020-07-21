Україна провалилася в індексі Біг Мака: чому хочуть обрушити гривню і що буде з доларом

Українська гривня ввійшла в п'ятірку найбільш недооцінених валют світу. За оцінками видання The Economist, долар повинен коштувати близько 10 грн. При цьому бюджет країни верстався з урахуванням 30 грн/$, і до такого показника закликає наблизитися президент Володимир Зеленський.

Про те, чому, незважаючи на недооціненість, українську валюту хочуть обрушити та яка її реальна вартість, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Гривня – одна з найбільш недооцінених валют світу. Це означає, що курс повинен бути іншим?

Зовсім ні. Насамперед варто розуміти, що індекс Біг Ммака дуже умовно показує "реальну вартість" валюти. The Economist просто порівнює вартість бургера в США і в Україні. Вони припускають, що в доларах ціна має бути одна і та ж.

В американському ресторані за Біг Мак просять $5,71, а в Україні – 59 грн. Тобто курс нібито має бути 10,33 грн/$. Але це оцінка дуже приблизна, вона показує всього лише купівельну спроможність гривні щодо долара.

Це не означає, що валюта повинна стільки коштувати або що на цей рейтинг має будь-хто рівнятися. Зараз курс долара визначається ситуацією на валютному ринку – балансом між попитом і пропозицією.

"Курс визначається балансом попиту і пропозиції. Індекс Біг Мака – це дуже умовний показник, який не можна сприймати як "реальний", "справедливий" курс", – розповідає OBOZREVATEL фінансовий аналітик Володимир Мазуренко.

Якщо гривня недооцінена, чому вона продовжує ще сильніше падати?

Влітку кілька років поспіль курс долара в Україні знижувався. Цього ж року відбулося все навпаки. І справа не стільки в пандемії коронавірусу, яка вдарила по наявній економічній моделі, скільки в ситуації навколо звільнення глави НБУ Якова Смолія.

Відразу після новини про відставку долар подорожчав на 40 коп./$. Тепер же валюта впевнено переступила поділку в 27,6 грн/$. Плавна девальвація продовжиться і далі. До кінця липня американська валюта може коштувати близько 27,7 грн/$, упевнений старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. За його оцінками гривня може втратити близько 50 копійок, що можна вважати відчутною девальвацією за такий короткий період часу.

Одна з причин такої девальвації, додає аналітик, це страх перед новою політикою Національного банку під керівництвом призначеного днями Кирила Шевченка. У Раді він заявив, що буде зберігати фінансову стабільність, але при цьому пообіцяв створити фундамент для економічного розвитку. Чи означає це, що він піде на прискорення інфляції та девальвації гривні для збільшення виторгів й експортного прибутку бізнесу, невідомо.

"Навіть не стільки саме це рішення, скільки стали відомими проблеми з незалежністю НБУ. У гіршому разі це може призвести до згортання співпраці з МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями, зростання прибутковості облігацій у національній та іноземній валюті, негативних рейтингових дій із боку міжнародних рейтингових агентств ", – зазначає експерт.

І що буде з курсом до кінця року?

Володимир Мазуренко впевнений, що вартість гривні в кінці 2020-го може досягти поділки в 31 грн/$. Поступово валюта перейде кілька знакових відміток і закріпиться в новому коридорі.

"Тут є два боки. Експортери хочуть високий долар, уряд хоче високий долар. А імпортери і населення не хочуть. Уряд нібито думає про населення, але завжди має дбати про бюджет. Їхня логіка цілком зрозуміла. Якщо не буде середнього за роком курсу в 30 грн, то не буде і виконаного бюджету. Вже зараз, щоб досягти такого показника, потрібно досягти 30 грн, а потім перевалити курс до 31 грн/$", – розповідає аналітик.