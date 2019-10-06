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6 жовтня • оновлено в 17:53
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"Готуються до найгіршого": з'явилася причина високих цін на продукти в Україні

27.7т Читати матеріал російською

В Україні не зважаючи на зміцнення гривні до долара ціни на продукти не падають, а тільки ростуть. Однією з причин стали ризики, які продавці закладають у вартість товарів.

Про це сказано в матеріалі "Сегодня". Експерти відзначають, що в країнах з нестабільною економікою ризики особливо високі, а курс валют нестабільний.

"Ніхто не може зрозуміти, що буде через певний час. А у багатьох відстрочка по платежах на 30, 45 днів. Як можна закладати курс 24 грн, якщо ти не розумієш, яким він буде через цей час, а у тебе маржа 20%? Якщо курс підвищиться, ти можеш весь свій прибуток втратити тільки через стрибок курсу. А якщо курс стане 28, то ти "влетів" і фактично йдеш з ринку. Бізнес і так навчений за останні роки ризикувати, але ризикує обережно", – пояснив глава Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

Ціни на продукти

Ціни на продукти

varlamov.ru

За його словами, на долар орієнтуються і українські виробники, причому практично всі.

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"Імпортна складова є практично у всіх товарах, зокрема вироблених в Україні. У нас немає нічого, що б було прив'язане виключно до нашої країни. Навіть в українській капусті, причому немаленька. Це добриво, бензин і дизпаливо, посівний матеріал, сільськогосподарська техніка і т. д.", – пояснив експерт.

Відзначається, що зміцнення гривні триває практично протягом усього року, але виробники з продавцями все одно "готуються до гіршого". При цьому Дорошенко запевняє, що при більш високому курсі ціни росли б набагато швидше.

"Ціни ростуть зараз більш повільними темпами, ніж при незмінному курсі, тим більше при зростаючому. Інфляція знижується. Наприклад, за підсумками 2018 року вона була 9,8%, до цього – 13,6%. Основний фактор, який обумовлює зниження інфляції, – це саме міцна гривня", – пояснив Дорошенко. За прогнозами експерта, за підсумками року інфляція в Україні складе 7-7,3%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вартість овочів піде на спад через збільшення пропозиції вітчизняної продукції.

"Поки по деяких позиціях присутній імпорт, але майже весь імпорт з ранньої продукції витіснить вітчизняне виробництво... До того ж в цьому сезоні посадили більше ранніх овочів, ніж у попередні роки", – повідомила представниця оптового ринку "Шувар" Тетяна Гетьман.

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Тема
Ціни на продукти
Особа
Олексій Дорошенко
Місце
Україна
Тег
продукти
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Fedorin Fedor
Fedorin Fedor
Спасибі владі з новими тбличчами за наше счастливе життя
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Александров Сергей
Александров Сергей
Да разве это проблемы?! Пройдет годик-другой, СП-2 и все Турецкие выйдут на полную мощность, из-за невостребованности и изношенности хох-ляцкой трубе настанет конец, без газа начнут вымерзать города, а из-за пиковых нагрузок взрываться АЭС, хох-лятник превратится в большой чернобыль, вот тогда и повеселимся от души
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Будут подножный корм жрать кастрюляголовые и греется от шин на майдане.
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Fedorin Fedor
Fedorin Fedor
Драго Кувалда, ти долото драговое молчало бы. Смотри куда тебя твой фюрер путлер заведет ишак
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