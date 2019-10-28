Гончарук сказав, що буде з субсидіями в Україні

В Україні до кінця 2019 роки не зменшать розмір субсидії. Це стосується і всього опалювального сезону.

Про це заявив глава Кабінету міністрів Олексій Гончарук в своєму відеоблозі "Чашка прем'єра", новий випуск якого був опублікований в Facebook.

"Субсидії зменшені в цьому році точно не будуть. І цей опалювальний сезон, всі ті, хто їх оформили, пройдуть на тих умовах, на яких вони вже оформили", – заявив Гончарук.

Він додав, що принцип оформлення субсидій у 2020 році також не зміниться. За словами прем'єра, уряд націлений на показник, при якому родина витрачатиме не більше 15% загального доходу на комуналку.

Олексій Гончарук Скріншот

Раніше OBOZREVATEL розповів, що в Україні помінялися правила отримання субсидій : з одного боку, процедура оформлення пільг стала простіше і зручніше, а з іншого – оформити допомогу стало трохи складніше.

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