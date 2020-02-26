Гончарук похвалився введенням винагороди, яку ввів Порошенко

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив про введення грошової винагороди для українців, які вчинили геройський вчинок. Однак ініціатива була передбачена ще указом п'ятого президента Петра Порошенка.

"Уряд вводить грошову винагороду українцям, які вчинили геройський вчинок. 207 осіб отримають по 105 тисяч гривень як одноразову допомогу від держави", – написав прем'єр у Telegram-каналі.

Указ № 92 "Про одноразову грошову винагороду особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку" підписав Порошенко ще 28 березня 2019 року і вступив в силу з 1 січня 2020-го.

У тексті сказано, що винагорода виплачується за рахунок коштів державного бюджету в 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму (2102 грн), тобто 105 тисяч гривень.

Гончарук похвалився введенням винагороди, яке ввів Порошенко

Гончарук похвалився введенням винагороди, яке ввів Порошенко

Порошенко і Гончарук

Як писав OBOZREVATEL, недавно прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що зараз розглядається варіант з відставкою всього Кабінету міністрів. При цьому чутки про своє можливе звільнення він спростував.

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