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11 січня • оновлено в 21:34
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Гончарук озвучив розмір компенсації сім'ям загиблих в Ірані

11.8т
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Уряд України виплатить родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги та проконтролює належне здійснення страхових виплат відповідно до Монреальської конвенції.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у відеозверненні в суботу, 11 січня (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Уряд виплатить сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги і проконтролює належне здійснення страхових виплат відповідно до Монреальської конвенції. Страшний біль від трагедії ніколи не мине. Ми щиро співчуваємо сім'ям і близьким загиблих. Держава надасть всебічну підтримку і допомогу, зокрема юридичну та фінансову", – пообіцяв прем'єр.

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Гончарук озвучив розмір компенсації сім'ям загиблих в Ірані

Гончарук озвучив розмір компенсації сім'ям загиблих в Ірані

Скріншот з відео

"Крім того, авіакомпанія МАУ відповідно до колективного договору здійснить виплати сім'ям членів екіпажу. Наші дипломати вже працюють за всіма методами, які є в міжнародному правовому полі, щоб домогтися компенсацій від іранської сторони. Розумію, що жодні компенсації не вгамують цього болю, але Україна відстоює справедливість", – наголосив Гончарук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський пообіцяв у своєму зверненні, що всі винні будуть покарані, а сім'ї загиблих отримають компенсації.

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Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Анастасія Новікова
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Иванов Александр
Иванов Александр
А я хочу,чтобы эти ё...аные стражи отбивали своё пожизненное в наших тюрьмах. Все- начиная от командования , и до тех,кто кнопки нажимал! Иран же пообещал содействовать- вот нехай и содействует!
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Николаев Олег
Николаев Олег
Иванов Александр, у вас за сбитый Ту-154 вообще ни один человек не сел. И денег вы не заплатили.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну нормально плюс ещё Иран заплатит тысяч по 200 но долларов,ну а что ещё можно то сделать,назад ничего не вернуть уже
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
7000 дол ! Жизнь - копейка! Это перемога!
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Иванова Елена
Иванова Елена
Kuksov Micha, ты тоже можешь помочь!!! это лучше, чем трындеть!!!!
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