Уряд України виплатить родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги та проконтролює належне здійснення страхових виплат відповідно до Монреальської конвенції.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у відеозверненні в суботу, 11 січня (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Уряд виплатить сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги і проконтролює належне здійснення страхових виплат відповідно до Монреальської конвенції. Страшний біль від трагедії ніколи не мине. Ми щиро співчуваємо сім'ям і близьким загиблих. Держава надасть всебічну підтримку і допомогу, зокрема юридичну та фінансову", – пообіцяв прем'єр.

Гончарук озвучив розмір компенсації сім'ям загиблих в Ірані Скріншот з відео

"Крім того, авіакомпанія МАУ відповідно до колективного договору здійснить виплати сім'ям членів екіпажу. Наші дипломати вже працюють за всіма методами, які є в міжнародному правовому полі, щоб домогтися компенсацій від іранської сторони. Розумію, що жодні компенсації не вгамують цього болю, але Україна відстоює справедливість", – наголосив Гончарук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський пообіцяв у своєму зверненні, що всі винні будуть покарані, а сім'ї загиблих отримають компенсації.

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