Голубовська заявила, що в Польщі українським лікарям не потрібно підтверджувати диплом: Шмигаль відповів

Провідна інфекціоністка України Ольга Голубовська застерегла від масового виїзду українських лікарів у Польщу, тому що в нашій країні в такому разі нікому буде лікувати пацієнтів.

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" вона заявила, що для роботи там медикам навіть не потрібно підтверджувати диплом. Зі свого боку прем'єр-міністр Денис Шмигаль спростував це (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Переважна більшість лікарів хоче отримувати "білу" зарплату й не заглядати в кишеню збіднілому населенню", – зазначила Голубовська.

За її словами, 80% випускників медичних вишів в Україні не хочуть працювати в нашій країні або ж не бачать себе в цій сфері.

"Нас просто нікому скоро буде лікувати. Це страшні речі", – зазначила інфекціоністка.

Зі свого боку глава уряду Денис Шмигаль заявив, що інформація про дипломи неправдива.

"Я вчора говорив із польським прем'єр-міністром. Ось ця інформація про те, що не треба підтверджувати диплом, просто сів і приїхав і працюєш – це не правда, не все так просто, не сильно когось десь чекають", – запевнив він.

Водночас він визнав, що певна кількість лікарів усе ж поїде за кордон, але це, на думку прем'єра, не залежить від коронавірусу. Шмигаль пояснив, що є молоді фахівці, які мріють виїхати.

"Тобто вони так будують свою стратегію на життя й це відкритий світ. Це відкрита конкуренція. Але безсумнівно – ми повинні створити тут умови, щоб у більшості лікарів не було бажання виїжджати на заробітки за кордон", – сказав Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Польща нібито скасувала підтвердження дипломів для українських медиків, через що будь-який медичний працівник може переїхати в сусідню країну й заробляти в кілька разів більше.

Усього з початку пандемії коронавірусу в Україні звільнилися вже близько 34 тисяч медпрацівників.

Глава МОЗ Степанов вважає, що зарплати українським лікарям у 2021-му році потрібно підвищити до 23 тис. грн, медсестрам – до 17 тис., а санітаркам – до 12 тис.