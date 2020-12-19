Голубовська розповіла, коли хворі на коронавірус самі платять за ліки

В Україні лікарі можуть запропонувати хворим на коронавірус самостійно купити ліки тільки в тому разі, якщо вони терміново потрібні, а в лікарні препарати закінчилися.

Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" заявила провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська. Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online 18 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Буває така ситуація: закінчилися медичні препарати, щоб їх закупити, є певна процедура тендерів тощо. Хворі ж цього не чекають, хворий зараз приїхав, йому зараз треба. Доводиться говорити: "Будь ласка, підіть купіть якісь там собі ліки", – пояснила інфекціоністка. За її словами, в більшості випадків лікування для українців повністю безкоштовне. Проблеми можуть виникнути, якщо на місцях неправильно розподіляють кошти або з'являються затримки з проведенням закупівель медикаментів.

"У більшості випадків у нас все абсолютно безкоштовне. Іноді бувають такі короткі проміжки, в регіонах. Тому що деякі керівники на місцях ті гроші, які їм виділять, на свій розсуд їх витрачають", – підсумувала вона.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, для того щоб забезпечити оперативну закупівлю ліків для хворих на COVID-19 в регіонах України, Міністерство охорони здоров'я розробило спеціальні зміни. Зокрема, як зазначив глава відомства Максим Степанов, уряд спростив придбання препаратів, які не внесені до Національного переліку основних лікарських засобів.