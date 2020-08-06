Голова Верховного суду заробила півмільйона гривень за місяць

Глава Верховного суду Валентина Данішевська за липень заробила 507 087 гривень.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на відповідь суду. Сума в п'ять разів перевищує зарплату за червень.

Розмір суддівської винагороди складається з посадового окладу – 197 063 гривні; доплати за вислугу років – 60% від окладу; доплати за перебування на адміністративній посаді – 10% від посадового окладу; доплати за роботу, пов'язану з доступом до державної таємниці – 20% від окладу, а також інших виплат.

Зазначається, що, згідно зі змінами до державного бюджету, нарахування суддівської винагороди здійснюється в розмірі, який не перевищує 10 мінімальних зарплат, розмір якої встановлено на 1 січня 2020 року.

Видання нагадало, що в червні Данішевська заробила 90 697 гривень.

Відповідь ВС щодо зарплати голови суду

Як повідомляв OBOZREVATEL, з квітня зарплата всіх державних службовців в Україні не може перевищувати 47 тисяч гривень. Це ж стосується і суддів.