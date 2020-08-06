Голова Верховного суду заробила півмільйона гривень за місяць
Суддя Данішевська заробила 500 тисяч гривень за липень. Фото censor.net.ua.
Глава Верховного суду Валентина Данішевська за липень заробила 507 087 гривень.
Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на відповідь суду. Сума в п'ять разів перевищує зарплату за червень.
Розмір суддівської винагороди складається з посадового окладу – 197 063 гривні; доплати за вислугу років – 60% від окладу; доплати за перебування на адміністративній посаді – 10% від посадового окладу; доплати за роботу, пов'язану з доступом до державної таємниці – 20% від окладу, а також інших виплат.
Зазначається, що, згідно зі змінами до державного бюджету, нарахування суддівської винагороди здійснюється в розмірі, який не перевищує 10 мінімальних зарплат, розмір якої встановлено на 1 січня 2020 року.
Видання нагадало, що в червні Данішевська заробила 90 697 гривень.
Відповідь ВС щодо зарплати голови суду
Як повідомляв OBOZREVATEL, з квітня зарплата всіх державних службовців в Україні не може перевищувати 47 тисяч гривень. Це ж стосується і суддів.