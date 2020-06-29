Голова профспілки шахтарів закликав Геруса вийти до страйкарів і заявив, що гарантує безпеку

Голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець закликав главу парламентського комітету Андрія Геруса, відставки якого будуть вимагати шахтарі під час безстрокової акції протесту, вийти до страйкарів.

Він заявив, що гарантуватиме йому безпеку. Про це Волинець повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Звертаюся до Андрія Михайловича Геруса як до колеги! Давай завтра підійдемо разом до шахтарської делегації. Поспілкуємося. Безпеку я гарантую. Знаю, що гірникам від Донбасу до Волині є про що тобі розказати: і про шахтарських дітей, і про долю регіонів, де від роботи шахт залежить робота всієї інфраструктури. А ти передаси пораду до шахтарських міст, як там виживати лікарям та вчителям – всім, хто залежить від сталої роботи вугільних підприємств, від наповнення місцевих бюджетів", – написав Волинець

Він також зазначив, що Герус намагається відвернути увагу від справжніх причин бунту шахтарів: заборгованості із зарплат, боргів "Центренерго".

"Улюбленець шахтарів Андрій Герус знову вдарився в епістолярний жанр та накрапав замітку про відсутність заборгованості перед шахтарями державних вугледобувних підприємств… Он воно як! Коли шахтарі вже на під’їзді до столиці, голова енергетичного комітету пропонує їм не вірити власним гаманцям. Існує декілька пояснень тому, чому Герус так хоче дезінформувати суспільство щодо протесту гірників. Тут і воля куратора, і особиста зневага до людей, що повстали проти його антиукраїнських дій. Але є офіційні дані із заборгованості від Міненерго. Це конкретні цифри, а не здогадки хлопчика на побігеньках", – додав Волинець.

За його словами, на сьогодні борг перед гірниками та їхніми родинами становить 623 млн грн (підприємствам Донеччини – 280,5 млн грн, Луганщини – 153 млн грн, Львівсько-Волинського басейну – 150,5 млн грн, Волині – до 40 млн грн, шахті "Надія" – понад 50 млн грн), окремо понад 100 млн грн – шахті "Краснолиманській".

"Вже за два дні до цього боргу приплюсується ще 500 млн грн за червень і зарплатний борг виллється в цифру понад 1,1 млрд грн (без боргів перед шахтарями "Краснолиманської"). Але Герус цієї цифри вперто не бачить! Враження, що у людини начисто ампутована совість. Тому він намагається перекласти створені гірникам проблеми на їх же плечі", – підкреслив голова незалежної профспілки гірників.

Зауважимо, раніше Волинець повідомив, що 30 червня в Києві почнуть безстрокову акцію протесту шахтарі з різних регіонів України з державних і приватних шахт. Вони вимагатимуть погашення перед працівниками державних шахт заборгованості із зарплат, виведення галузі з кризи і відставки відповідальних за неї чиновників, зокрема, Андрія Геруса.

Шахтарі державної шахти "Надія" вже протестували під Офісом президента минулого тижня. До них виходив президент України Володимир Зеленський і пообіцяв "розібратися із "Центренерго". Після цього державна компанія заплатила шахтарям 8,75 млн грн, що становить до 0,5% боргу шахтам з боку "Центренерго".

Волинець заявляв 17 червня в ефірі "112 Україна", що, коли працювала формула "Роттердам+", українське вугілля було затребуваним, у шахтарів була робота і зарплата, а зараз вони мають намір їхати до Києва протестувати.