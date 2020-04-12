Голова наглядової ради Укрексімбанку отримала півмільйона гривень гонорарів

Світлана Гудкова Особисті фінанси 21:11, 12.04.2020 Оновлено: 21:12, 12.04.2020

Голова наглядової ради Укрексімбанку Оляни Гордієнко на початку квітня отримала гонорари та інші виплати від банку на 511 тис. гривень.

Про це свідчать дані електронної декларації чиновниці. Інші ж члени наглядової ради отримали ще по близько 400 тис. гривень.

Так, член наглядової ради Укрексімбанку Сергій Коновець та представник Кабміну в наглядовій раді Юрій Буца отримали у квітні по 432 тис. гривень. А Дмитро Каплюк, повноваження якого були припинені на минулому тижні та Вікторія Страхова отримали по 393 тис. гривень.

Декларація Оляни Гордієнко
Скрін
Декларація Оляни Гордієнко
Скрін

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що зарплата всіх державних службовців в Україні тепер не перевищуватиме 47 тисяч гривень.

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Економіка Особисті фінанси

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