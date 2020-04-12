Головна Новини
12 квітня • оновлено в 21:40
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Особисті фінанси

Голова наглядової ради Укрексімбанку отримала півмільйона гривень гонорарів

1.4т
Читати матеріал російською

Голова наглядової ради Укрексімбанку Оляни Гордієнко на початку квітня отримала гонорари та інші виплати від банку на 511 тис. гривень.

Про це свідчать дані електронної декларації чиновниці. Інші ж члени наглядової ради отримали ще по близько 400 тис. гривень.

Так, член наглядової ради Укрексімбанку Сергій Коновець та представник Кабміну в наглядовій раді Юрій Буца отримали у квітні по 432 тис. гривень. А Дмитро Каплюк, повноваження якого були припинені на минулому тижні та Вікторія Страхова отримали по 393 тис. гривень.

Декларація Оляни Гордієнко

Декларація Оляни Гордієнко

Скрін

Декларація Оляни Гордієнко

Декларація Оляни Гордієнко

Скрін

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що зарплата всіх державних службовців в Україні тепер не перевищуватиме 47 тисяч гривень.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "електронні декларації" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
електронні декларації
Місце
Україна
Теги
банк декларація
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
3
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Економіка Особисті фінанси

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги