Голосів за ухвалення бюджету – немає. Єдиний вихід – відставка Уряду
Засідання Верховної ради по бюджету ВІДМІНЕНІ і перенесені на невизначений термін!
Голосів за ухвалення бюджету - НЕМАЄ
Непрофесійність нинішньої урядової команди - очевидна всім!! Ну окрім Зеленського.
Проєкт бюджету вони погодили з МВФ, але преред цим забули погодити з депутатами!
А тепер... Те, що хочуть депутати, уже НІКОЛИ НЕ ПОГОДИТЬ МВФ!!
Єдине рішення в цій ситуації - ВІДСТАВКА УРЯДУ!
Ну і формування нового Уряду із "дорослих", а не оце те, що ми бачили два кабміни поспіль....
Економіка - ж@па!
Соціалка - ж@па!
Медицина - ж@пазручкой!
Ковідний фонд - розграбований!
Два тижні до Нового року - бюджетна криза!!
Верховна рада і Уряд - недієздатні!
"Де тобі ще реформ, бл@дь, не вистачає??" (с)
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