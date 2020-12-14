Засідання Верховної ради по бюджету ВІДМІНЕНІ і перенесені на невизначений термін!

Голосів за ухвалення бюджету - НЕМАЄ

Непрофесійність нинішньої урядової команди - очевидна всім!! Ну окрім Зеленського.

Проєкт бюджету вони погодили з МВФ, але преред цим забули погодити з депутатами!

А тепер... Те, що хочуть депутати, уже НІКОЛИ НЕ ПОГОДИТЬ МВФ!!

Єдине рішення в цій ситуації - ВІДСТАВКА УРЯДУ!

Ну і формування нового Уряду із "дорослих", а не оце те, що ми бачили два кабміни поспіль....

Економіка - ж@па!

Соціалка - ж@па!

Медицина - ж@пазручкой!

Ковідний фонд - розграбований!

Два тижні до Нового року - бюджетна криза!!

Верховна рада і Уряд - недієздатні!

"Де тобі ще реформ, бл@дь, не вистачає??" (с)

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