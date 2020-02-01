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1 лютого • оновлено в 12:25
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Глава "Укрпошти" виправдався перед листоношами за мільйонну зарплату: відео зустрічі

1.9т
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Глава "Укрпошти" Ігор Смілянський обгрунтував свою мільйонну зарплату високими доходами глав пошти в США і Європі.

За його словами, він отримує не два мільйони гривень в місяць, а один. Також він зустрівся з простими листоношами, які отримують в місяць набагато менше мінімалки, передає ТСН.

"Глава пошти Німеччини отримує вісім мільйонів євро, глава пошти США теж отримує певну суму. Але в них 8 мільярдів доларів збитків, а у нас 25 мільйонів прибутку", – заявив Смілянський.

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При цьому він пообіцяв, що зароблені "Укрпоштою" гроші будуть переводити на модернізацію, що нібито дасть можливість листоношам бути мобільними і мати перспективу щодо збільшення свого прибутку.

Ігор Смілянський

Ігор Смілянський

Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі порівняли зарплати головних поштовиків України і США. Насправді Смілянський обходиться Україні в сотні разів дорожче. Він заробляє навіть більше, ніж американський президент Дональд Трамп.

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Кирило Лютий
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