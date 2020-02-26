Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища обурилося зарплатою глави ПрАТ "Укргідроенерго" Ігоря Сироти, який заробив за 2019 рік 647 800 доларів.

Як сказано на сайті відомства, одних тільки премій Сирота отримав на 10 мільйонів гривень (близько 430 тисяч доларів). При цьому його зарплата виросла з липня більш ніж в три рази і становить майже 782 тисячі гривень (близько 32 тисяч доларів) на місяць.

У міністерстві звернули увагу, що Сирота отримав більше, ніж президента США Дональд Трамп, зарплата якого становить 400 тисяч доларів на рік.

У зв'язку з цим відомство прийняло рішення про звільнення члена наглядової ради "Укргідроенерго" Валентина Гвоздія і оголосило конкурсний відбір на цю посаду.

Відзначається, що розмір премій і посадового окладу в Укргідроенерго встановив наглядову раду, який був сформований в липні 2019-го урядом Володимира Гройсмана.

Ігор Сирота Цензор.нет

Як писав OBOZREVATEL, недавно президент України Володимир Зеленський пригрозив позбавити Кабмін зарплати, поставивши міністрам жорсткий ультиматум.

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