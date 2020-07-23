МоваЯзык

Топтеми:

Глава НБУ задекларував предмети розкоші й мільйони у швейцарському банку

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Особисті фінанси
2,8 т.
Декларація Кирила Шевченка

Кирило Шевченко оновив декларацію за 2019 рік. Колаж Обозревателя

Новий глава НБУ Кирило Шевченко вніс значні уточнення до декларації за 2019 рік. У ній з'явилися 3,4 млн грн від продажу цінних паперів, $3 млн на рахунку у Швейцарії, а також чимало предметів розкоші.

Про це свідчить повідомлення про істотну зміну матеріального стану, а також уточнення в декларації, які опубліковано на сайті НАЗК.

Зокрема, Шевченко вказав, що 20 липня 2020 року отримав від продажу цінних паперів і корпоративних прав 3,43 млн грн. Покупець – лондонське відділення банку BofA Merrill Lynch.

Декларація Кирила Шевченка

Декларація Кирила Шевченка НАЗК

Швейцарський банк

Шевченко вніс у декларацію 1,3 млн гривень відсотків, які отримав від швейцарського банку Lombard Odier and Co.

Разом із дружиною він там зберігає понад $3 млн і 9741 євро.

Декларація Кирила Шевченка

Декларація Кирила Шевченка НАЗК

Декларація Кирила Шевченка

Декларація Кирила Шевченка НАЗК

Декларація Кирила Шевченка

Декларація Кирила Шевченка НАЗК

Готівка

У глави НБУ і його дружини у 2019 році зберігалося готівкою $27 тис., 25 тис. євро і 225 тис. гривень. А ще Шевченко вказав, що дав у борг 64 тис. євро, а його дружина – 10 тис. євро.

Також у декларації з'явилися 96 038 євро, які Шевченко зберігав у чеському Експобанку.

Декларація Кирила Шевченка

Декларація Кирила Шевченка НАЗК

Декларація Кирила Шевченка

Декларація Кирила Шевченка НАЗК

Декларація Кирила Шевченка

Декларація Кирила Шевченка НАЗК

Шуби, кільця й годинники

У декларації Шевченка за 2019 рік також з'явилось багато змін. Зокрема, глава НБУ вписав у неї чимало предметів розкоші:

  • жіночі годинники з дорогоцінних металів із розсипом коштовних каменів – 5;

  • чоловічі годинники з дорогоцінних металів – 3;

  • жіночі наручні браслети з дорогоцінних металів із розсипом коштовних каменів – 4;

  • жіночі наручні браслети з дорогоцінних металів – 3;

  • ювелірні гарнітури – 5;

  • сережки – 2;

  • кільця з дорогоцінних металів із дорогоцінним каменем – 2;

  • жіноча сумка Hermes і дві жіночі шуби Maurizio Braschi.

Декларація Кирила Шевченка

Декларація Кирила Шевченка НАЗК

Декларація Кирила Шевченка

Декларація Кирила Шевченка НАЗК

Декларація Кирила Шевченка

Декларація Кирила Шевченка НАЗК

Декларація Кирила Шевченка

Декларація Кирила Шевченка НАЗК

Декларація Кирила Шевченка

Декларація Кирила Шевченка НАЗК

Декларація Кирила Шевченка

Декларація Кирила Шевченка НАЗК

У розділі транспорту з'явився квадроцикл OUTLANDER MAX LTD 1000R 2018 року випуску.

Декларація Кирила Шевченка

Декларація Кирила Шевченка НАЗК

Авторські права

Глава НБУ вказав, що йому спільно з В'ячеславом Конопльовим належить авторське право на статтю "Індекс іпотечного кредитування як інструмент здешевлення іпотечних кредитів".

Декларація Кирила Шевченка

Декларація Кирила Шевченка НАЗК

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий глава НБУ Кирило Шевченко в 2019 році отримав 28 млн грн, з них 14,5 млн грн – зарплата в Укргазбанку, який він тоді очолював. А його родина безкоштовно користувалася чужим будинком площею 280 квадратів і двома земельними ділянками.

УкраїнаДекларації про доходи чиновниківнаціональний банк УкраїниКирило Шевченко
Поділитися в Facebook
  2. Економіка
  3. Особисті фінанси