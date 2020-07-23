Глава НБУ задекларував предмети розкоші й мільйони у швейцарському банку

Кирило Шевченко оновив декларацію за 2019 рік. Колаж Обозревателя

Новий глава НБУ Кирило Шевченко вніс значні уточнення до декларації за 2019 рік. У ній з'явилися 3,4 млн грн від продажу цінних паперів, $3 млн на рахунку у Швейцарії, а також чимало предметів розкоші.

Про це свідчить повідомлення про істотну зміну матеріального стану, а також уточнення в декларації, які опубліковано на сайті НАЗК.

Зокрема, Шевченко вказав, що 20 липня 2020 року отримав від продажу цінних паперів і корпоративних прав 3,43 млн грн. Покупець – лондонське відділення банку BofA Merrill Lynch.

Декларація Кирила Шевченка НАЗК

Швейцарський банк

Шевченко вніс у декларацію 1,3 млн гривень відсотків, які отримав від швейцарського банку Lombard Odier and Co.

Разом із дружиною він там зберігає понад $3 млн і 9741 євро.

Декларація Кирила Шевченка НАЗК

Декларація Кирила Шевченка НАЗК

Декларація Кирила Шевченка НАЗК

Готівка

У глави НБУ і його дружини у 2019 році зберігалося готівкою $27 тис., 25 тис. євро і 225 тис. гривень. А ще Шевченко вказав, що дав у борг 64 тис. євро, а його дружина – 10 тис. євро.

Також у декларації з'явилися 96 038 євро, які Шевченко зберігав у чеському Експобанку.

Декларація Кирила Шевченка НАЗК

Декларація Кирила Шевченка НАЗК

Декларація Кирила Шевченка НАЗК

Шуби, кільця й годинники

У декларації Шевченка за 2019 рік також з'явилось багато змін. Зокрема, глава НБУ вписав у неї чимало предметів розкоші:

жіночі годинники з дорогоцінних металів із розсипом коштовних каменів – 5;

чоловічі годинники з дорогоцінних металів – 3;

жіночі наручні браслети з дорогоцінних металів із розсипом коштовних каменів – 4;

жіночі наручні браслети з дорогоцінних металів – 3;

ювелірні гарнітури – 5;

сережки – 2;

кільця з дорогоцінних металів із дорогоцінним каменем – 2;

жіноча сумка Hermes і дві жіночі шуби Maurizio Braschi.

Декларація Кирила Шевченка НАЗК

Декларація Кирила Шевченка НАЗК

Декларація Кирила Шевченка НАЗК

Декларація Кирила Шевченка НАЗК

Декларація Кирила Шевченка НАЗК

Декларація Кирила Шевченка НАЗК

У розділі транспорту з'явився квадроцикл OUTLANDER MAX LTD 1000R 2018 року випуску.

Декларація Кирила Шевченка НАЗК

Авторські права

Глава НБУ вказав, що йому спільно з В'ячеславом Конопльовим належить авторське право на статтю "Індекс іпотечного кредитування як інструмент здешевлення іпотечних кредитів".

Декларація Кирила Шевченка НАЗК

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий глава НБУ Кирило Шевченко в 2019 році отримав 28 млн грн, з них 14,5 млн грн – зарплата в Укргазбанку, який він тоді очолював. А його родина безкоштовно користувалася чужим будинком площею 280 квадратів і двома земельними ділянками.