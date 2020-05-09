Зарплату українських лікарів хочуть підвищити на 50% до кінця 2020 року.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю ТСН заявив, що медики в Україні повинні заробляти мінімум 25 тисяч гривень.

"Коли ми говоримо про підвищення зарплат на 50%, нам треба внести зміни в державний бюджет. За нашими підрахунками, це близько 11 млрд грн, якщо беремо за базову зарплату в березні цього року. Для цього треба вносити зміни до держбюджету, щоб зарплата була підвищена з 1 липня 2020 року", – сказав він.

"Якщо ми говоримо просто, то давайте подивимося на ринкові зарплати, які отримують, наприклад, лікарі-хірурги в приватних клініках. Я не розумію, чому лікар-хірург повинен отримувати 4500 грн, а той, хто приходить на посаду прокурора, отримує відразу 25 тисяч гривень. Я повністю за, щоб прокурор отримував 25 тисяч гривень. Я просто не розумію, чому лікар повинен отримувати менше. В якій країні це можливо?" – сказав Степанов.

Максим Степанов uaportal.com

Як писав OBOZREVATEL, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що затримка виплат 300% березневого окладу українським медикам, які працюють з хворими на коронавірус, пов'язана з помилками в розрахунках місцевої влади.

Президент Володимир Зеленський пригрозив чиновникам звільненням через зарплати медиків.