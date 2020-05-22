Жителі Криму кинули виклик Аксьонову і запропонували помінятися зарплатами

"Глава" анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов поскаржився на зарплату і відсутність особистого життя після того, як жителі півострова запропонували йому помінятися з ними грошима.

Люди розповіли чиновнику про низькі компенсації в період карантину. У відповідь він став запевняти, що його грошам кримчани були б не раді, повідомила "Лента".

"Люди пишуть: "Пропонуємо провести експеримент, щоб ви спробували прожити на цю суму, а нам ваша зарплата". Колеги, без питань. Знаю, що прожити на таку суму неможливо. Але тим, хто вважає, що у мене велика зарплата, пропоную один тиждень на моєму місці пропрацювати, послухати на свою адресу всі висловлювання і зрозуміти, що у мене немає ні особистого життя, нічого. Нормальна людина запитає: "А чи потрібна мені така зарплата, як у нього, за те, що він там терпить", – поскаржився Аксьонов.

Кримчани поскаржилися Аксьонову на низькі компенсації в період карантину - і запропонували віддати їм його зарплату. Він тут же пояснив, чому вони не захочуть такого розкладу pic.twitter.com/PjPk0chqeu - Лента.ру (@lentaruofficial) May 20, 2020

Така реакція чиновника обурила людей. "Люблять у нас начальнички скаржитися на тяжку долю, але нікого бульдозером не зіштовхнеш з посади", – прокоментували його висловлювання в Twitter.

"Ну так кидав би свою посаду і йшов працювати двірником", – написали люди.

"Дустом не витравиш рабів з галер. А все чому? Тому що галери золотоносні!", – пригадали коментатори висловлювання про "рабів на галерах" президента РФ Володимира Путіна.

"Як працюєш, такі висловлювання і слухаєш...", – висловилися інші.

Реакція в Twitter на слова Аксьонова

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Росією Криму співробітникам обсерватора в Євпаторії, куди на тимчасовий карантин поміщають тих, хто приїжджає на півострів, перестали платити обіцяну зарплату.

Бунт шахтарів через борги з зарплати в окупованому терористами "ЛНР" місті Зоринську (Луганська область) завершився тим, що "влада" просто закрили шахту "Никанор-Нова".

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