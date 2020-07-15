Вводити другий рівень пенсійної системи в нинішній час абсолютно недоречно, – Олійник

Вводити другий рівень пенсійної системи в нинішній час абсолютно недоречно, і ризики введення даної реформи дуже великі.

Про це УНІАН розповів голова Федерації роботодавців України (ФРУ) Дмитро Олійник.

"Насправді ризики впровадження другого рівня пенсійної системи і так званої реформи були неймовірно великими. По-перше, держава показала себе як неефективного керівника, і в цей період часу, коли така велика недовіра до державних фінансів, фінансовим інститутам, впроваджувати модель, де фактично частина пенсійного забезпечення приватизується, було абсолютно недоречно. Тим більше, що досвід країн, які пішли цим шляхом, наскільки мені відомо, з 30 країн 18 вже зрозуміли, що це хибний шлях", – сказав Олійник.

Глава ФРУ позитивно оцінив той факт, що Верховна Рада не розглянула законопроєкт про введення другого рівня пенсійної системи до канікул. Він зазначив, що не відбулася ключова помилка, яка могла б статися в системі пенсійного забезпечення, і тепер буде час для дискусій.

Також Олійник зазначив, що проблем у пенсійному забезпеченні, Пенсійному фонді та в цілому в політиці держави в цьому напрямку дійсно дуже багато.

"Але ми свою відповідь давали як під час засідань в парламентському комітеті, так і публічно ФРУ зверталася до президента, до прем'єра, до Верховної Ради, до пані Третьякової (голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова – ред. ) щодо помилковості цього шляху. Дійсно, пенсія маленька, співвідношення працюючих і непрацюючих постійно збільшується, кількість пенсіонерів зростає, кількість працюючих зменшується, і, насправді, ключовий вихід знаходиться в площині економічного зростання", – сказав глава ФРУ.

За його словами, якби держава ухвалювала рішення щодо законів, які стимулюють економічний розвиток, це було б найкращим вирішенням цієї проблеми.

"Тих, хто працює, має бути більше, зарплата повинна бути вище, економіка повинна зростати швидше, і це буде позитивна відповідь, яким чином нам забезпечувати гідне життя пенсіонерам", – резюмував Олійник.