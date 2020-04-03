Глава департаменту Служби здоров'я за рік заробила більше мільйона гривень

Глава Департамент комунікацій Нацслужби здоров'я України Тетяна Бойко за 2019 рік заробила 1 345 285 гривень.

Про це свідчать дані її декларації. Щомісяця держслужбовець отримувала приблизно 112 000 гривень.

Декларація Тетяни Бойко скрін

Крім заробітної плати Бойко отримала 10 320 гривень допомоги при народженні дитини. Її чоловік за рік заробив 177 тис. Гривень.

Сім'я також володіє двома квартирами в Чернігові та Вишгороді площею 65 кв.м і 54,9 кв.м відповідно. А також авто Nissan Qashqai 2008 року випуску.

Сама Бойко очолила Департамент комунікацій НСЗУ ще в липні 2018 року. До цього членом виконкому Чернігівської міської ради.

Тетяна Бойко UAinfo

Згідно з інформацією видання "Антикор", на позачергових виборах в 2019 році Бойко хотіли висунути кандидатом в народні депутати від партії "Слуга народу" в 205 окрузі Чернігівської області.

Просував її мер міста Владислав Атрашенко, той самий, який перебуваючи на посаді голови компанії "Хліб Києва" подарував Віктору Януковичу золотий батон. І колишній член "Партії регіонів", який голосував за диктаторські диктаторські закони 16 січня 2014 року.

Досить висока заробітна плата Бойко зовсім не порівнянна з зарплатами звичайних сімейних лікарів. НСЗУ, як державний орган, отримує кошти з госсбюджета, які перенаправляє лікувальним установам відповідно до першого етапу медреформи.

Відповідно до неї гроші повинні були йти за пацієнтом, і чим більше лікар підпише декларацій і обслужить хворих, тим вище у нього зарплата. Але численні скарги медиків, свідчать про протилежне. Часто, незважаючи на обіцянки, на руки лікарі отримували близько 4 тисяч гривень, в той час, як начальник Департаменту комунікацій отримує понад 100 тисяч.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві доплата лікарям інфекційних відділень, які рятують від коронавируса COVID-19, складе від 5 до 10 000 гривень.

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