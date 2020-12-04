Герасимов запідозрив схему на вакцинації: з українців хочуть викачати більше 70 млрд грн

Співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов вважає, що влада хоче змусити українців заплатити приблизно 70 мільярдів гривень за вакцину від коронавірусу.

В ефірі програми "Право на владу" на "1+1" у четвер, 3 грудня, він заявив, що йдеться про "корупційну оборудку".

За словами Герасимова, влада розуміє, що для припинення епідемії COVID-19 потрібно вакцинувати 80% населення України. Він також нагадав словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, який в одному з ефірів говорив, що вакцина коштуватиме для держави приблизно 37 доларів.

"Якщо взяти кількість населення і перерахувати на цю вартість, вийде, що для вакцинації 80% українців потрібно приблизно 35 млрд грн. Чи є ці гроші? Так. Що закладається в бюджет 2021 року? 2,6 млрд грн", – зазначив політик.

На думку Герасимова, це означає, що влада хоче змусити українців купувати вакцину самостійно.

"Як і в ситуації з тестами, вони хочуть, щоб люди прищеплювалися за власні кошти. Якщо порахувати, що приватні компанії зроблять вартість вакцини не по 37 доларів, а удвічі дорожче, то вийде, що вони хочуть викачати з людей понад 70 млрд грн", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами Міністерства охорони здоров'я, вакцина від коронавірусу буде масово поставлятися до країн, в тому числі і до України, наприкінці весни або на початку літа 2021 року.

За словами Максима Степанова, Україна може отримати 8 мільйонів доз вакцини безкоштовно.