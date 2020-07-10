'Газпром' продає газ у збиток: як обвал цін позначиться на Україні і чим загрожує РФ

"Газпром" у травні продавав блакитне паливо за ціною нижче своєї собівартості, йдеться в даних російської статистики. Водночас із того моменту ціни в Європі впали ще нижче, як мінімум найближчі місяці, до початку опалювального сезону, російському газовому монополісту доведеться працювати в збиток.

Про те, чи впорається "Газпром", здійснюючи свою діяльність зі втратами, і як це відіб'ється на Україні, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

"Газпром" у мінусі, а українці в плюсі

У травні "Газпром" продав 11,9 млрд кубометрів газу за ціною приблизно в $94 за тисячу кубометрів (заробив $1,123). Як випливає з оцінок міжнародного агенства Fitch, щоб покрити всі витрати, російський гігант повинен був виручити приблизно на $700 млн більше.

Але і продавати газ компанія не може, зазначає аналітик Єгор Комов. Навіть якщо зупинити поставки, частина витрат збережеться. Наприклад, контракти на транзит часто беруть на гарантований обсяг потужності. Тобто скільки б не доставляли, заплатити все одно доведеться.

"Рекордний за десятиліття обвал цін на зовнішніх ринках на тлі пандемії коронавірусу, теплу зиму, через яку більшість європейських країн закінчили опалювальний сезон із рекордними запасами газу, все це призвело до збиткової роботи газовидобувних компаній. Думаю, для "Газпрому" поточний рік виявиться одним із найгірших, але така ж ситуація спостерігається і по всьому світу", – розповідає Єгор Комов.

Ціни на газ в Європі знижуватимуться

Доходи від експорту для компанії з січня по травень обвалилися на 53%. Можна вважати, що 2020-й виявився для компанії одним із найтяжчих років. І поки ситуація залишається незмінною. Є ризик, що до серпня сховища будуть повністю заповнені і газ взагалі перестануть купувати. У такому разі ціна на біржі може обвалитися нижче нуля.

Такі оцінки озвучують провідні експерти з усього світу, правда, в самому "Газпромі" неодноразово заявляли, що такий сценарій вкрай малоймовірний. Мовляв, гроші від експорту будуть у будь-якому разі.

А ось українці від такої ситуації тільки виграють. Український "Нафтогаз" газ імпортує, а не експортує. Тому що дешевше блакитне паливо на європейському ринку, то менше заплатять українці.

Вже зараз в Європі тисяча кубометрів продається на британській NBP за $63,2. На хабі в австрійському Баумгартені (найбільш близькому вузлі до Росії) ціна з поставкою становить $70,8 за тисячу кубометрів. Тобто цілком імовірно, що "Газпром" втратить за підсумками літа кілька мільярдів доларів.

Для такої компанії ці втрати не будуть нищівними, впевнений аналітик енергетичних ринків Олексій Турчак. Однак Росії, ймовірно, доведеться урізати свій бюджет і використовувати накопичені раніше гроші з резервів. "Газ дешевшатиме на ринках, компанії скорочуватимуть свої доходи. Разом із цим усе ще не зрозумілі перспективи з постачанням скрапленого газу із Катару. Якщо це станеться, ціна впаде більш значно", – прогнозує Турчак.

Українці все одно платитимуть за газ

Навіть якщо припустити, що в конкретний день ціни на блакитне паливо будуть нижче нуля (газ потрібно буде кудись дівати і фактично покупцеві доплачуватимуть за зберігання), на Україну ця ситуація вплине не так кардинально.

За блакитне паливо в будь-якому разі доведеться платити. Транспортування і розподіл газу, податки на імпортне паливо – все це призведе до того, що навіть при нульовій ціні кінцевому споживачеві – українським сім'ям – усе одно доведеться віддавати як мінімум кілька гривень за кубометр.

Правда, українські експерти налаштовані куди більш песимістично і вважають, що до такого падіння ситуація не дійде.

"Нафтова складова, очікувано, не принесе значного зниження цін в Європі і в Україні – тобто можна говорити, що негативних цін газу, аналогічно з котируваннями нафти, не буде. Той мінімум ринкової ціни в Україні, який очікується в квітні-травні, що не повинен бути нижче 3500 грн/тис куб. м. із ПДВ", – розповідає представниця Української енергетичної біржі Оксана Запорізька.