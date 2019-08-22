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Газ злетить у ціні, але купувати дозволили по-новому: нововведення від "Нафтогазу"

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"Нафтогаз" запропонував українцям у вересні купити газ на весь опалювальний сезон. Так, зараз блакитне паливо продається за рекордно низькою ціною, а взимку вартість значно зросте. Щоб не переплачувати, в компанії запропонували запастися газом.

Про це йдеться в заяві пресслужби компанії. Щоб скористатися новою послугою, потрібно звернутися в клієнтський центр своєї газопостачальної компанії, підписати додатковий договір і внести передоплату. Максимум можна купити 25 тис. кубометрів. Цього вистачить на всю зиму. Зробити це потрібно до 25 вересня.

"Відпускна ціна "Нафтогазу" газопостачальним підприємствам (газзбутам) в рамках цього продукту становить 4874,42 грн за тис. куб. м (без ПДВ і вартості транспортування і розподілу)", – пояснюють в "Нафтогазі".

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Як уже писав OBOZREVATEL, українці в різних регіонах платять за різними тарифами на газ (вартість транспортування відрізняється). В середньому ж ціна становить приблизно 6 грн за куб. Так, 25 тис. кубічних метрів обійдуться в 150 тис. грн. За прогнозами аналітиків, взимку блакитне паливо може подорожчати приблизно на 15%. Таким чином, економія складе 22,5 тис. грн!

"Ціна газу для населення за минулі п'ять місяців знизилася на 25%. Зараз вона нижча, ніж рік тому. Є ризик, що взимку газ подорожчає, тому що на нього збільшується попит. На це вказують і поточні біржові прогнози", – упевнений глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 квітня команда Володимира Зеленського закликала "Нафтогаз" і Кабінет міністрів провести консультації з МВФ і знизити ціну на газ для населення з 1 травня.

У результаті НАК і уряд досягли угоди про зниження ціни на газ у травні,але вона передбачає, що вартість збільшиться, якщо ринкові ціни знову будуть вищими за встановлений Кабміном рівень.

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Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Теги
газ тарифи комунальні послуги
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Развод с последующим - «Прикрути».
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Где потом зимой отлавливать банкротов с деньгами населения.
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