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Газ для українців подорожчає: озвучено терміни

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Ціни на газ для населення в Україні в липні знизяться слідом за цінами для промисловості. Однак уже восени блакитне паливо знову подорожчає до 8-9 тис. грн за тисячу кубометрів.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV експерт із питань паливно-енергетичного комплексу Юрій Корольчук, коментуючи ситуацію на газовому ринку.

"Згідно з реформою ринку газу, ціна на газ для споживачів повинна бути єдиною – і для промисловості, і для населення. За фактом ми бачимо іншу ситуацію – сьогодні для промисловості ціна нижча, ніж для населення", – зазначив він.

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На запитання, чи чекати зниження ціни на газ для населення, Корольчук відповів: "Знижено буде однозначно. У червні "Нафтогаз" дуже швидко переглянув ціну на газ, і ціна становитиме трохи менше 7,6 тис. грн за тисячу кубометрів, а в липні – 7,2 тис. грн".

За словами експерта, сьогодні на світових ринках спостерігаються низькі ціни на газ, а на третій квартал 2019 року очікується її підвищення. Корольчук спрогнозував, що у вересні-жовтні вартість газу для українців зросте до 8-9 тис. грн за тисячу кубометрів.

Газ для українців подорожчає: озвучено терміни

censor.net.ua

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVЦіна на газринок газуТарифи ЖКГ і субсидії
Особа
Юрій Корольчук
Місце
Україна
Тег
газ
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леня зе
леня зе
12 т.гривен надо.шоб привыкали к американскому газу свободы.
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
А где же в духе обоза "очередная подлость от правительства Украины"?
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