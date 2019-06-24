Газ для українців подорожчає: озвучено терміни

Ціни на газ для населення в Україні в липні знизяться слідом за цінами для промисловості. Однак уже восени блакитне паливо знову подорожчає до 8-9 тис. грн за тисячу кубометрів.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV експерт із питань паливно-енергетичного комплексу Юрій Корольчук, коментуючи ситуацію на газовому ринку.

"Згідно з реформою ринку газу, ціна на газ для споживачів повинна бути єдиною – і для промисловості, і для населення. За фактом ми бачимо іншу ситуацію – сьогодні для промисловості ціна нижча, ніж для населення", – зазначив він.

На запитання, чи чекати зниження ціни на газ для населення, Корольчук відповів: "Знижено буде однозначно. У червні "Нафтогаз" дуже швидко переглянув ціну на газ, і ціна становитиме трохи менше 7,6 тис. грн за тисячу кубометрів, а в липні – 7,2 тис. грн".

За словами експерта, сьогодні на світових ринках спостерігаються низькі ціни на газ, а на третій квартал 2019 року очікується її підвищення. Корольчук спрогнозував, що у вересні-жовтні вартість газу для українців зросте до 8-9 тис. грн за тисячу кубометрів.

censor.net.ua

Раніше OBOZREVATEL детально з'ясував, як напередодні опалювального сезону можуть змінитися тарифи на газ, електроенергію та опалення.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щобудня о 17:30 на ObozTV

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!