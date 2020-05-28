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28 травня • оновлено в 16:42
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Forbes опублікував рейтинг найбагатших українців: список

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Журнал Forbes склав рейтинг 100 найбагатших громадян. Список очолили Ринат Ахметов, Віктор Пінчук і Петро Порошенко.

Сукупні статки всіх учасників склала $31,4 млрд. Про це повідомляється у випуску журналу Forbes. Рейтинг був складений вперше з 2016 року.

Український рейтинг Forbes

Український рейтинг Forbes

Скільки грошей у першої трійки

На першому місці виявився бізнесмен Рінат Ахметов, чий статок журнал оцінив у $2,8 млрд. "У порівнянні з піковим, 2013 роком статок найбагатшого українця скоротилося майже в шість разів", – зазначило видання.

На другому місці – власник групи "Інтерпайп" Віктор Пінчук з капіталом в $1,4 млрд. На третьому місці – п'ятий президент України і народний депутат від "Європейської солідарності" Петро Порошенко з $1,4 млрд. Він повернувся до списку доларових мільярдерів після п'ятирічного відсутності. У 2014 році його статки оцінювалися в $1,3 млрд, в 2015 році американський Forbes перестав вважати його мільярдером. Тоді ж "Forbes Україна" оцінив майно Порошенка в $750 млн.

Всього в рейтингу вісім чоловік з капіталом не нижче $1 млрд. Двоє посідають одну сходинку – подружжя Олександр і Галина Герега, співвласники мережі гіпермаркетів "Епіцентр".

Замикає список мільярдерів Ігор Коломойський, статок якого оцінили в $1 млрд.

Мільйонери з IT

У дев'яти бізнесменів з рейтингу основою статку є IT. Найбагатший – засновник сервісу для систематизації файлів з кодом GitLab Дмитро Запорожець ($560 млн, №13). До рейтингу увійшов співзасновник сервісу Revolut Влад Яценко ($300 млн, №27). В $250 млн було оцінено статок кожного із засновників сервісу перевірки правопису Grammarly, в 2019 році оціненого в $1 млрд, Олексія Шевченка (№35), Максима Литвина (№36) і Дмитра Лідера (№37).

У рейтинг увійшли екс-партнер "Газпрому" Дмитро Фірташ ($370 млн, №24), голова алкогольного холдингу Global Spirits, що володіє горілчаним брендом "Хортиця", Євген Черняк ($295 млн, №30).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в світі 25 мільярдерів зі списку Forbes за час пандемії збільшили свої статки в загальному на 255 млрд доларів.

Першим в світі доларовим трильйонером (тим, чий статок становить тисячу мільярдів доларів або більше) може стати власник компанії Amazon Джефф Безос.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
список Forbes
Особи
Рінат Ахметов Віктор Пінчук Дмитро Фірташ Євген Черняк Павло Фукс Ігор Коломойський Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
Forbes мільярдери
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Економіка Особисті фінанси

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