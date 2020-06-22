Фонд Баума-Тимошенка закуповує маски з Китаю з націнкою в 6 разів? Звернення до ДБР
Підприємець Борис Баум за підтримки заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка продовжує закуповувати медичні маски в Китаї та постачає їх до України без сплати ПДВ за ціною приблизно в 12,5 грн за штуку. Водночас українські виробники такої ж якості маски продають за 1,5-2 грн за штуку (залежно від кількості).
Про це повідомляють наближені до Офісу президента джерела OBOZREVATEL. Просимо перевірити інформацію про те, що з фонду, який працює при Офісі президента, за кожну маску платили 12,5 грн. Наразі це в 6-7 разів дорожче, ніж вартість такого ж товару в українських виробників. Наприклад, Міністерство охорони здоров'я зараз укладає договори на постачання масок за ціною приблизно в 2,5 грн за штуку. На відкритому ринку тришарові медичні маски в Україні можна купити за 1,5-3,5 грн за штуку (залежно від кількості).
OBOZREVATEL звертається до Державного бюро розслідувань із вимогою:
перевірити діяльність Фонду боротьби з коронавірусом, який (тільки за офіційними даними) зібрав понад 370 млн грн на банківські рахунки, пов'язані з Борисом Баумом.
Чи не було порушень під час освоєння зібраних коштів, закупівель масок і інших засобів захисту за, імовірно, в рази завищеними цінами?
Чи правда, що придбані як гуманітарний вантаж засоби захисту надходили в комерційні торговельні мережі?
І чи не час перевірити діяльність Бориса Баума, який без будь-якої офіційної посади освоює багатомільйонні фонди, пов'язані з Офісом президента?
Також ми звертаємося до Офісу президента, органів виконавчої влади з проханням відновити сплату ПДВ під час ввезення тих медичних товарів, які опісля надходять в мережі та продаються, а не безкоштовно поповнюють запаси лікарень. Інакше український виробник опиняється в заздалегідь програшних конкурентних умовах.
Детальніше про те, хто такий Борис Баум, можна прочитати тут. Раніше OBOZREVATEL повідомляв:
журналісти дізналися, що оточення президента Володимира Зеленського в розпал карантину займається контрабандою товарів медичного та іншого обладнання на чартерних рейсах із Китаю.
Операція отримала назву "Баум" – на честь бізнесмена Бориса Баума, претендента на пост голови нової комісії з регулювання азартних ігор в Україні. Саме він стоїть за цими схемами разом із Кирилом Тимошенком, заступником керівника Офісу президента України. Пізніше журналістка Світлана Крюкова повідомила, що Баум отримав українське громадянство завдяки Тимошенку.
У мережі опубліковані документи про гуманітарні рейси з Китаю в Україну, частина товарів у яких виявилася комерційного призначення. Але таке перевезення не може здійснюватися дипломатичними каналами.
Публікації про спекулятивні угоди Офісу президента, на нашу думку, стали причиною найбільшої в історії OBOZREVATEL DDoS-атаки на нашу редакцію.
У розпал атаки новоспечений власник українського паспорта Баум написав повідомлення та передав "привіт" голові редакційної ради OBOZREVATEL Михайлу Бродському. Це можна сприйняти як його розправу за публікацію викривальних матеріалів.
Що стосується Кирила Тимошенка, то про його причетність заявив і альтернативний Telegram-канал "Темний лицар". На кібератаки заступник глави ОП нібито витратив особисті гроші.
2 травня кіберполіція України прийняла заяву редакції про найсильнішу хакерську атаку за весь час існування видання.