Фонд Баума-Тимошенка закуповує маски з Китаю з націнкою в 6 разів? Звернення до ДБР

Підприємець Борис Баум за підтримки заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка продовжує закуповувати медичні маски в Китаї та постачає їх до України без сплати ПДВ за ціною приблизно в 12,5 грн за штуку. Водночас українські виробники такої ж якості маски продають за 1,5-2 грн за штуку (залежно від кількості).

Про це повідомляють наближені до Офісу президента джерела OBOZREVATEL. Просимо перевірити інформацію про те, що з фонду, який працює при Офісі президента, за кожну маску платили 12,5 грн. Наразі це в 6-7 разів дорожче, ніж вартість такого ж товару в українських виробників. Наприклад, Міністерство охорони здоров'я зараз укладає договори на постачання масок за ціною приблизно в 2,5 грн за штуку. На відкритому ринку тришарові медичні маски в Україні можна купити за 1,5-3,5 грн за штуку (залежно від кількості).

Маски в Україні можна купити за 1,5-2 грн kidstaff.com.ua

OBOZREVATEL звертається до Державного бюро розслідувань із вимогою:

перевірити діяльність Фонду боротьби з коронавірусом, який (тільки за офіційними даними) зібрав понад 370 млн грн на банківські рахунки, пов'язані з Борисом Баумом.

Чи не було порушень під час освоєння зібраних коштів, закупівель масок і інших засобів захисту за, імовірно, в рази завищеними цінами?

Чи правда, що придбані як гуманітарний вантаж засоби захисту надходили в комерційні торговельні мережі?

І чи не час перевірити діяльність Бориса Баума, який без будь-якої офіційної посади освоює багатомільйонні фонди, пов'язані з Офісом президента?

Також ми звертаємося до Офісу президента, органів виконавчої влади з проханням відновити сплату ПДВ під час ввезення тих медичних товарів, які опісля надходять в мережі та продаються, а не безкоштовно поповнюють запаси лікарень. Інакше український виробник опиняється в заздалегідь програшних конкурентних умовах.

Детальніше про те, хто такий Борис Баум, можна прочитати тут. Раніше OBOZREVATEL повідомляв: